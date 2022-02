“Big Wedding” in prima serata su Rai Movie: la trama

Un cast stellare per un “Big Wedding” con De Niro, Keaton, Sarandon e Williams : il film in prima serata su Rai Movie

Robert De Niro, Diane Keaton, Robin Williams e Susan Sarandon sono i protagonisti di un matrimonio non proprio perfetto nel film ‘Big wedding’ diretto da Justin Zackham, in onda sabato 12 febbraio in prima serata su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Don e Ellie Griffin, ormai da tempo divorziati, sono costretti ancora una volta a interpretare il ruolo di coppia felice per il bene del matrimonio del loro figlio adottivo.

Tutto questo dopo che la madre biologica e conservatrice del ragazzo decide inaspettatamente di volare dall’altra parte del mondo per partecipare al lieto evento.