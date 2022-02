Una Voce per San Marino: scocca l’ora delle semifinali

Una Voce per San Marino: annunciati i nomi dei semifinalisti del festival che premia con la partecipazione all’Eurovision Song Contest

Ai cittadini sammarinesi è riservata una Semifinale, quella del 15 Febbraio 2022 c/o Teatro Titano e sono 6 Concorrenti, dei quali 3 andranno alla Finale Categoria Emergenti.

Sono stati anche selezionati 60 artisti non sammarinesi (tra 585 iscritti provenienti da tutto il mondo) per che si esibiranno dal vivo (su base, c.d. half playback) che si esibiranno dal vivo in tre Semifinali di designazione il 12 – 13 – 14 Febbraio 2022 con una di ripescaggio il 16 Febbraio 2022 sempre c/o il Teatro Titano: la giuria sarà scelta tra persone di qualità e grande professionalità quali Roberta Faccani, Emilio Munda, Roberto Costa, Steve Lyon, Mimmo Paganelli, Maurizio Raimo e Nabuk che si alterneranno nelle varie Semifinali dei semifinalisti non sammarinesi.

La giuria ammetterà alle fasi finali 12 concorrenti e 4 ripescati durante l’ultima serata delle semifinali (16 febbraio), per un totale di 16 partecipanti alla finale Emergenti che si terrà il 17 febbraio sempre presso il Teatro Titano della Città di San Marino.

Le serate delle semifinali e la finale Emergenti saranno trasmesse in differita su San Marino RTV:

1^ Semifinale Emergenti domenica 13 Febbraio ore 22.00

2^ Semifinale Emergenti lunedì 14 Febbraio ore 22.00

3^ Semifinale Emergenti martedì 15 Febbraio ore 22.00

4^ Semifinale Emergenti mercoledì 16 Febbraio ore 22.00

5^ Semifinale Emergenti giovedì 17 Febbraio ore 22.00

Finale Emergenti venerdì 18 Febbraio ore 21.10

La fase finale per la Categoria Emergenti prevede per i primi tre classificati tre premi in palio, pari rispettivamente a euro 7000 (settemila), 2000 (duemila) e 1000 (mille). Conclusa questa fase, inoltre, verranno selezionati i nove progetti Emergenti che accederanno alla Finalissima di sabato 19 febbraio (in diretta su San Marino RTV alle ore 21) per competere con i Big al fine di aggiudicarsi la vittoria del festival e la successiva partecipazione all’Eurovision Song Contest a Torino.

Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vede la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso.

«È una novità assoluta in Repubblica – commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati – È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti».

