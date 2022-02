Le Endrigo: fuori le prime date del nuovo tour

Il 2022 segna il ritorno sui palchi de LE ENDRIGO, reduci dall’ottimo percorso che li ha visti protagonisti delle fasi finali di X Factor: ecco le prime date del tour

Il 2022 segna il ritorno sui palchi de LE ENDRIGO, reduci dall’ottimo percorso che li ha visti protagonisti delle fasi finali di X Factor, rampa di lancio per “Cose più grandi di te” e “Panico”, i due singoli che hanno rapidamente conquistato centinaia di migliaia di streaming, entrando anche in rotazione sulle principali radio e reti televisive nazionali.

Ora la band riapproda sulle scene con un tour de force di ben 12 date in poco più di mese grazie al lavoro de La Tempesta Concerti. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i brani del recente album “Le Endrigo” – uscito per Garrincha / Manita Dischi – manifesto che, già a partire dal titolo, esplicita la scelta dei quattro ragazzi di definirsi attraverso un articolo femminile, superando ogni confine di genere.

È il ritorno di uno dei gruppi più incendiari in circolazione che, dopo l’avventura televisiva, è pronto a riprendersi la sua dimensione naturale, il palcoscenico, con concerti sempre più sudati, rumorosi e intensi: suonati, ogni volta, come se fosse l’ultima.

“LE ENDRIGO TOUR 2022” 01/04 Spazio Webo – PESARO

02/04 Musici Per Caso – PIACENZA

08/04 Arci Bellezza – MILANO

09/04 Cap10100 – TORINO

15/04 Largo Venue – ROMA

16/04 Dissonanze – BARONISSI (SA)

22/04 Lumière – PISA

23/04 CSO Django – TREVISO

24/04 Covo Club – BOLOGNA

29/04 Latteria Molloy – BRESCIA

06/05 Afterlife – PERUGIA

07/05 Scumm – PESCARA