La Stand-up di Pietro Sparacino arriva al Teatro de’ Servi con “Occhiaie”: lo spettacolo sarà in scena il 12 e il 13 febbraio

Nuovo appuntamento con la Stand-up Comedy nel cuore di Roma, al Teatro de’ Servi, il 12 e il 13 febbraio con Pietro Sparacino e il suo OCCHIAIE.

Sparacino è stand up comedian, comico, autore, attore. Nasce nel 1982 e da allora non ha smesso mai di respirare. Da oltre quindici anni orbita nel mondo del teatro, della tv e della comicità. Nel 2009 è componente della prima ora del gruppo SATIRIASI, il primo progetto di Stand Up Comedy VM18 in Italia e oggi conta all’attivo 6 monologhi di stand up comedy di successo.

“OCCHIAIE è il frutto di questi ultimi due anni bizzarri; pensieri, parole, opere e omissioni che lo stand up comedian non vede l’ora di farvi sentire”

2020 e 2021: due anni che Pietro Sparacino non dimenticherà mai.

C’è stata la pandemia, ma come se non bastasse Sparacino ha pure “deciso” di diventare padre. Di nuovo!

Inevitabilmente, inizia così OCCHIAIE, il suo nuovo Live Show di Stand Up Comedy in cui racconta di nuove vite che arrivano, vecchie vite che cambiano, vite di vivi che non vivono e che vivrebbero meglio da morti. Meglio L’alba dei morti viventi o L’alba dei vivi morenti?

Smartphone, TV, tablet, PC, navigatore, Siri, Google, Alexa…Arrendiamoci, siamo circondati!

Quelli che si credono più furbi urlano: svegliatevi!

E invece dormite, perché la battaglia che Netflix, Prime Video e gli altri (veri) poteri forti stanno vincendo è quella contro il nostro sonno.

IL TEATRO IN PILLOLE

🕖 Sabato ore 20 – Domenica ore 17.30

💸 Costo ingresso: € 18 euro

🎟 Biglietti online (www.teatroservi.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito

