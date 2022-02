“I guerrieri” su Rai Movie: la trama e il finale del film

In prima serata su Rai Movie “I guerrieri”, un film diretto da Brian G. Hutton. Nel cast: Clint Eastwood, Telly Savalas e Donald Sutherland

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette, venerdì 11 febbraio in prima serata alle 21.10, “I guerrieri”, un film diretto da Brian G. Hutton e interpretato da Clint Eastwood, Telly Savalas e Donald Sutherland. Dopo lo sbarco in Normandia, l’intraprendente soldato americano Kelly viene a sapere che dietro le linee tedesche, in una banca, è custodito un mucchio di lingotti d’oro pronto per il trasferimento in Germania. Kelly convince il sergente Big Joe a tentare il colpo: approfittando di tre giorni di licenza, tutto il suo plotone si inoltra nelle linee nemiche alla caccia del bottino.