Arnold Scwharzenegger è Zeus in un nuovo progetto

Muscoli, capelli e barba lucenti, sguardo penetrante, corazza dorata e forza: Arnold Scwharzenegger è Zeus sul poster di un progetto ancora avvolto nel mistero

Muscoli, capelli e barba lucenti, sguardo penetrante, corazza dorata e forza. Così Arnold Scwharzenegger appare su un poster, da lui postato sui social, nei panni di Zeus e la scritta “Coming February 2022“. Forse l’attore di Terminator racconterà il Dio greco in un film o in una serie? Questo progetto è ancora avvolto nel mistero. Gli utenti della rete hanno ipotizzato che si tratti di una pubblicità pensata per il prossimo Super Bowl LVI, in programma il 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood (California). Questa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), potrebbe essere la via più percorribile visto che sul poster non sono menzionati interpreti, regista o più registi, produttori, distributore ecc…