Al via “Coordinate”, la seconda parte della stagione del TeatroBasilica

I nostri orizzonti si sono improvvisamente ridotti e il mondo è tornato ad essere distante, pericoloso e minaccioso. Non soltanto gli orizzonti geografici appaiono più distanti ma anche quelli umani sembrano mutati, spesso irriconoscibili.

In questa geopolitica dei rapporti e delle distanze anche i teatri sembrano aver perso ogni coordinata, diventando spazi indecifrabili.

Per questo il TeatroBasilica si ripropone di far esplorare nuovi immaginari ai suoi spettatori attraverso la programmazione di quindici spettacoli: svelare luoghi sconosciuti o conosciutissimi, con il desiderio di tornare a godere di panorami diversi, dentro e fuori di sé.

Seguire la stagione “Coordinate” del TeatroBasilica, da febbraio a maggio 2022, vorrà dire percorrere itinerari tra nuove proposte drammaturgiche, attori e attrici straordinari, maestri e tanti altri eventi.

Il Basilica si offre alla città come luogo, per vocazione alternativo, di studio, di riflessione e di spazio civile. Nella stagione in corso ha ospitato, oltre a spettacoli di pregio, un esaltante convegno cui hanno partecipato insigni studiosi, attori e registi, sulla figura di Gerardo Guerrieri, uomo di Teatro dalla complessa personalità, che negli scorsi decenni ha fortemente contribuito alla rinascita del Teatro italiano. È stato successivamente realizzato il Progetto Speciale “Il Trucco e L’Anima” dedicato ad un grande poeta ed artista Angelo Maria Ripellino.

Queste esperienze, coronate da raro consenso, hanno corroborato il percorso già fatto e indicato quello da compiere.

Nel prosieguo della stagione in corso si alterneranno spettacoli della compagnia residente, Il Gruppo della Creta, e spettacoli ospiti di compagnie che perseguono finalità volte alla ricerca e ad una poetica espressiva.

Le nostre coordinate sono Nord 41°.53’.12”, Est 21°.30’.26” adesso trovarci sarà più facile.

Di rilievo sarà l’evento spettacolo dedicato ad una grande e indimenticabile attrice: Piera Degli Esposti.

La Direzione artistica del TeatroBasilica

La stagione si apre il 14 febbraio con il primo dei tre appuntamenti in compagnia dello straordinario Roberto Herlitzka che prosegue la lettura integrale della Divina Commedia a cura di Antonio Calenda: (14 febbraio – Canti dal 13 al 19, 7 marzo – Canti dal 20 al 26, 28 marzo – Canti dal 27 al 33). CORRI dal best seller di Roberto Di Sante, con Sebastiano Gavasso, regia e adattamento di Ferdinando Ceriani, musiche composte ed eseguite dal vivo da Giovanna Famulari sarà in scena dal 22 al 27 febbraio.

Marzo inizia con uno spettacolo molto atteso, LA GRANDE ABBUFFATA dall’omonimo film di Marco Ferreri, con la regia di Michele Sinisi con Stefano Braschi, Ninni Bruschetta, Gianni D’Addario, Sara Drago, Marisa Grimaldo, Stefania Medri, Donato Paternoster, Adele Tirante (2/6 marzo).

Uno spettacolo che dal debutto di settembre 2021 – in breve tempo – a Roma è diventato un vero e proprio evento prodotto dalla compagnia residente del Gruppo della Creta: “La Regola dei Giochi”, cinque atti unici di Anton Giulio Calenda, con la regia di Alessandro Di Murro, torna in scena ciclicamente per tutta la stagione (prossimi appuntamenti 12 e 13 marzo e 9 e 10 aprile).

Si prosegue con SOFFIAVENTO di e con Paolo Mazzarelli (17 – 20 marzo), Daniele Parisi con IO PER TE COME UN PARACARRO (22- 27 marzo), Andrea Cosentino con MARATONA COSENTINO (31 marzo 2022 TELEMOMO’, 1° aprile PRIMI PASSI SULLA LUNA, 2 aprile NOT HERE NOT NOW, 3 aprile KOTEKINO RIFF), Galatea Ranzi con IN NOME DELLA MADRE di Erri De Luca, regia di Gianluca Barbadori (12 e 13 aprile), LA MADONNA DEI TOPI di Fucina Zero con la regia di Lorenzo Guerrieri ( 21 – 24 aprile), STASERA SONO IN VENA di e con Oscar De Summa (27 e 28 aprile), Francesca Benedetti in SUITE PER GIOVANNI TESTORI regia Marco Carniti (2 e 3 maggio), TOM di Rosalinda Conti con la regia di Matteo Ziglio (5 – 8), TRILOGIA GENERAZIONE Y di Barbe à Papa Teatro (Il coro di Babele 10-11 maggio, Mi ricordo 12 e 13 maggio, L’arte della resistenza 14 e 15 maggio), HAPPY HOUR di Cristian Ceresoli con Silvia Gallerano & Stefano Cenci e la regia di Simon Boberg (20 e 21 maggio). L’INGREDIENTE PERDUTO con la regia di Claudia Della Seta (26 – 29 maggio).

