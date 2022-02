San Severo: non ha il Green pass, entra in Comune con l’auto

Follia a San Severo: entra in Comune in auto perché senza Green pass. Per fortuna l’episodio non ha registrato feriti

Voleva accedere agli uffici comunali di San Severo (Foggia) nonostante fosse senza green pass e al “no” dei vigilanti non ci ha pensato su due volte: è salito in auto, ingranato la marcia e, a forte velocità, è entrato nell’androne del Municipio schiantandosi sulla Panda del Comune e danneggiandola, come accaduto a uno scooter fermo accanto al mezzo. È successo questa mattina. L’episodio, spiega la Dire (www.dire.it), non ha registrato feriti ma l’uomo è stato bloccato e identificato dagli agenti della polizia di Stato e dai vigili urbani.