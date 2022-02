Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Onirico”, il nuovo singolo di Gielle, rapper palermitano classe ’98

“Onirico” è il nuovo singolo di Gielle, rapper palermitano classe ’98, disponibile in digitale (ascolta qui) e in rotazione radiofonica. Dopo pochi giorni, sarà online anche il videoclip.

“Il brano parla della volontà di voler vivere ogni giorno quanto più intensamente possibile – racconta Gielle – lasciare alle spalle il passato senza mai dimenticarlo, perché nel bene o nel male è parte di noi. Nel testo è presente uno sfogo dato da varie esperienze vissute negativamente come relazioni tossiche con ragazze e amicizie apparentemente sincere che tali non si sono rivelate; prendendo coscienza solo alla fine del fatto che fa tutto parte del naturale ciclo della vita. Il significato è quindi quello di voler vivere la perfezione di un bel sogno ma ad occhi aperti.”

Giorgio Leonardi, in arte Gielle, rapper classe 98. Sin da piccolo appassionato di poesia e musica, comincia a scrivere i suoi primi testi in rima su basi hip hop alle scuole medie. Con gli anni la passione diventa sempre più forte fino a concretizzarsi solo nel 2016, in cui incide il suo primo brano. Da lì comincia il suo percorso artistico attraverso svariate collaborazioni con artisti e produttori della realtà palermitana, partecipando anche a diversi contest. Negli anni sperimenta diversi generi e svariati stili di scrittura fino ad arrivare al sound che lo contraddistingue oggi.

Link social:

Instagram: https://www.instagram.com/gielle_7/

Facebook: https://www.facebook.com/giorgio.leonardi.9/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2hnmlOzjkucIisP6wC10QK?si=z4IoM4kQS66XBVBUMKrFeQ

Tiktok: https://www.tiktok.com/@_gielle_