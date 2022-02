La capsule E-motion per il San Valentino coordinato firmato Malo

E-motion è la capsule firmata Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, realizzata con l’antica tecnica orientale dello shibori

Un San Valentino coordinato quello proposto da Malo, brand iconico del Made in Italy. Per lui e per lei, le felpe in cotone della capsule collection E-motion, realizzate con l’antica tecnica dello shibori.

La tecnica dello shibori consiste nel legare o manipolare il tessuto e immergerlo in un bagno di tintura che crea una fantasia astratta mai uguale, sempre diversa. Questa tecnica di colorazione permette di realizzare geometrie sempre nuove, casuali e imprevedibili, che dipendono dal numero di nodi e dalla combinazione di pigmenti a contatto con l’acqua. Un’antica moda orientale, artigianale e coloratissima. Il risultato: fantasie astratte, ognuna con una sua anima. Uniche, perché realizzate a mano. Irripetibili, come piccole opere d’arte.

E-motion è la capsule firmata Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, che impiega proprio questa antica arte. Un filo invisibile, lungo oltre 10 mila chilometri, che lega la Toscana all’Oriente, grazie a questa tecnica di colorazione dei tessuti. Due terre lontane, unite dalle stesse tradizioni centenarie, eccellenza, passione. Ed emozioni, quelle trasmesse da capi unici, tinti a mano, mai uguali gli uni con gli altri. Da qui, il nome E-motion per questa nuova capsule collection.

Le originali felpe con cappuccio, sui toni del blu, dell’azzurro e del salvia, sono rigorosamente tinte a mano, come la tradizione shibori impone. Per realizzare ciascuna felpa con questa antica tecnica di tintura dei tessuti, le sapienti mani artigiane di Malo impiegano oltre due ore di lavorazione.

Non una semplice felpa dunque, ma un capo portatore di messaggi profondi da condividere il giorno che celebra gli innamorati: emozioni, legame, passione, dedizione e unicità.

La collezione E-motion è inoltre sostenibile per via del bassissimo consumo di acqua e di energia, in quanto tutto il procedimento di tintura avviene manualmente e non in vasca in modo industriale e i coloranti impiegati sono tutti approvati e certificati secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS).

Ogni capo della capsule E-motion è unico perché realizzato a mano e ogni differenza ne identifica l’unicità. Per conservarlo nel tempo Malo consiglia un lavaggio delicato, a mano e a freddo, separatamente dagli altri capi, evitando l’ammollo e la centrifuga e facendolo asciugare all’ombra.

Felpa Uomo: €645,00

Felpa Donna: €730,00

Shop online: malo.it