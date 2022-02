In libreria "10x10. Storie di donne fotografe"

Disponibile in libreria “10×10. Storie di donne fotografe”, il libro a cura di Nicolas Ballario dedicato a dieci donne che hanno cambiato la storia della fotografia

Dopo il successo della miniserie di documentari video promossa da 24 ORE Cultura per Mudec e dedicata alla storia di dieci grandi fotografe del Novecento, è in libreria “10×10. Storie di donne fotografe”, il volume a cura di Nicolas Ballario – edito da 24 ORE Cultura – che racconta vita, arte e aneddoti di dieci protagoniste dell’arte fotografica del XXI secolo.

A partire da una accurata selezione delle loro più fortunate e celebri immagini, impresse negli occhi e nelle emozioni di tutti, il libro racconta lo scorrere delle vicende delle grandi pioniere della fotografia del ’900: da Dorothea Lange con i suoi scatti sull’America prostrata dalla Grande Depressione a Gerda Taro con la sua tragica, prematura fine nella guerra di Spagna; passando per Margaret Bourke-White, tra i primi fotografi a mettere piede nel lager di Buchenwald, e Claude Cahun, la cui opera è genialmente anticipatrice di tematiche dei nostri giorni come quelle legate al gender e all’identità sessuale. E poi ancora Lisetta Carmi, fotografa quasi dimenticata per decenni e riscoperta in tardissima età.

Vi sono poi autrici dedite a una propria originale ricerca, come Tina Modotti, divisa tra arte e impegno politico, e la versatile Imogen Cunningham; fino ad arrivare ai giorni nostri, con grandi artiste come Cindy Sherman e Vanessa Beecroft, che utilizzano la fotografia come medium privilegiato di espressione del proprio mondo interiore e della propria ricerca espressiva, e Nan Goldin, che ha “fotografato l’infotografabile”, sfidando una società che non era pronta a essere messa davanti alla cruda realtà.

Il libro “non vuole essere un compendio della fotografia al femminile e certamente non ha l’ambizione di offrire una sintesi in questo senso” – afferma il curatore Nicolas Ballario. “Abbiamo scelto dieci donne che con la loro pratica hanno cambiato la storia della fotografia e lo hanno fatto da una posizione scomoda, che le voleva gregarie.”

Le artiste raccontate sono donne e fotografe dalle personalità molto diverse; ad unirle però c’è la loro avanguardia: l’aver anticipato i tempi, sfidando un mondo e un sistema – quello dell’arte – profondamente maschilista, in cui a dominare sono quasi sempre gli uomini.

Scheda tecnica

Titolo: 10×10. Storie di donne fotografe

Editore: 24 ORE Cultura

A cura di: Nicolas Ballario

Formato: cartonato 24 x 31,5 cm

Pagine: 208 pagine

Prezzo: € 59,90