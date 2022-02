IBM cede l’unità Watson Health a Francisco Partners

IBM ha venduto parti cruciali delle attività di dati della sua unità Watson Health alla società di private equity Francisco Partners

IBM ha venduto parti cruciali delle attività di dati della sua unità Watson Health alla società di private equity Francisco Partners. Le due aziende non hanno condiviso il prezzo di acquisto, ma i rapporti precedenti avevano fissato il valore della divisione a circa 1 miliardo di dollari.

Secondo i termini dell’accordo Francisco ha acquisito parti importanti dell’unità Watson tra cui Health Insights, MarketScan, sviluppo clinico, gestione dei programmi sociali, Micromedex e offerte di software di imaging. Questo dà a Francisco Partners una vasta gamma di dati sanitari sotto il suo ombrello. Francisco Partners prevede di costruire una nuova società autonoma con queste attività, e in una mossa un po’ sorprendente, dato che la divisione non è riuscita a performare come sperato, l’azienda prevede di mantenere lo stesso team di gestione sul posto, almeno per ora.

Justin Chen, principal di Francisco Partners dice che ha intenzione di dare alla nuova società un supporto aggiuntivo per aiutarla a realizzare il suo potenziale. “Collaborare con le aziende per eseguire carve-outs divisionali è stato un obiettivo fondamentale di Francisco Partners. Non vediamo l’ora di sostenere i dipendenti di talento e il team di gestione, aiutando l’azienda autonoma a concentrarsi sulle opportunità di crescita per realizzare il suo pieno potenziale, e offrendo un valore maggiore a clienti e partner”, ha detto in una dichiarazione.

IBM sta facendo questa vendita proprio mentre il settore dati per l’assistenza sanitaria si sta riscaldando. L’anno scorso, Oracle ha acquistato la società di cartelle cliniche Cerner per 28 miliardi di dollari e Microsoft ha comprato Nuance Communications in un affare valutato a quasi 20 miliardi di dollari. Mentre entrambi gli accordi sono in attesa di approvazione normativa, mostrano quanto le grandi aziende apprezzino il verticale sanitario.

Di conseguenza, è una mossa che ha colto di sorpresa Patrick Moorhead, analista principale di Moor Insights & Strategy. “Sono molto sorpreso perché il mercato si sta muovendo verso soluzioni più verticali. Suppongo che mostri anche potenzialmente quanto stesse perfornando negativamente l’unità”.

Un pò do storia

IBM aveva lanciato Watson Health nell’aprile 2015 con molto clamore. Doveva prendere Watson, la piattaforma di intelligenza artificiale di IBM, e metterla al lavoro sui problemi sanitari. L’argomento era più o meno questo. Anche il miglior medico non può leggere tutta la letteratura su un certo argomento, ma un computer può farlo rapidamente, e potrebbe venire in aiuto con azioni suggerite al medico per aumentarne la competenza e produrre risultati migliori.

Poi ha fatto quello che IBM fa quando si concentra su qualcosa. Ha aperto una sede prestigiosa a Cambridge nel settembre dello stesso anno. Ha avviato collaborazioni con partner del calibro di CVS, Apple e Johnson & Johnson.

Poi ha iniziato a comprare aziende. Le prime acquisizioni furono aziende di dati medici, Phytel e Explorys. Questo faceva parte di un modello. Poi è arrivato 1 miliardo di dollari per Merge Healthcare, una società che avrebbe fornito dati di imaging medico. Più tardi avrebbe fatto il suo acquisto più costoso, Truven Health Analytics per 2,6 miliardi di dollari. In totale ha speso 4 miliardi di dollari, secondo i rapporti, che sembra un po’ poco ora rispetto a quello che Oracle e Microsoft hanno appena speso, ma è stato un sacco di soldi nel 2015 e 2016, quando si stava preparando.

Tutto questo riguardava l’adozione di un approccio incentrato sui dati per alimentare i modelli di apprendimento automatico di Watson Health. Per qualche motivo, non ha funzionato come previsto, ma era una grande parte del piano dell’ex CEO Ginni Rometty per modernizzare l’azienda concentrandosi su aree come cloud e AI.

Ma Rometti ha lasciato nel 2019, e il suo sostituto, Arvind Krishna, ha priorità diverse. Ha detto ad Axios che l’ampia visione sanitaria potrebbe essere stata troppo ottimista. Questo potrebbe spiegare perché IBM sta cercando di uscire, dice Holger Mueller, un analista di Constellation Research.

“IBM si sta davvero concentrando sulla sua strategia di cloud ibrido. Nel processo sta cercando di sbarazzarsi di tutte le attività che distolgono l’attenzione e il capitale, oltre a portare il rischio di danni alla reputazione. Watson Health certamente si qualifica per tutti e tre, quindi non è una sorpresa che IBM possa cedere l’unità”, ha detto Mueller.

Probabilmente IBM continuerà a perseguire il business sanitario in altri modi, ma è un finale inatteso dopo aver versato così tanti soldi in questo progetto per ottenere così poco indietro.

fonte IBM