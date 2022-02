I concerti di Ensi sono rinviati ad aprile e maggio 2022

Le date di ENSI previste a febbraio 2022 sono rinviate ad aprile e maggio: al rinvio si aggiunge inoltre una nuova tappa in Svizzera



Le date di ENSI inizialmente previste per febbraio, a causa delle attuali restrizioni per gli spettacoli dal vivo, vengono rimandate ad aprile e maggio 2022. Al rinvio si aggiunge inoltre una nuova tappa in Svizzera. L’icona del freestyle e punto di riferimento per l’hip hop italiano sarà infatti venerdì 22 aprile allo Studio Foce di Lugano, venerdì 29 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino, sabato 7 maggio al C.S.O. Pedro di Padova e venerdì 13 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano.

I biglietti per le date di Milano e Torino sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone, quelli per la data di Lugano saranno a breve in vendita su biglietteria.ch, mentre quelli per la data di Padova verranno venduti esclusivamente presso la cassa del locale la sera dell’evento. Le prevendite già acquistate rimangono valide per le nuove date:

22 aprile 2022 – Studio Foce – Lugano (Svizzera)

29 aprile 2022 – Hiroshima Mon Amour – Torino (nuova data per il concerto inizialmente previsto il 10/02/2022)

7 maggio 2022 – C.S.O. Pedro – Padova (nuova data per il concerto inizialmente previsto il 12/02/2022)

13 maggio 2022 – Santeria Toscana 31 – Milano (nuova data e location per il concerto inizialmente previsto ai Magazzini Generali l'08/02/2022)

Info su www.bpmconcerti.com

ENSI tonerà quindi finalmente nel suo habitat naturale, il palco, e darà vita a performance esplosive e incendiarie, quelle con cui è entrato di diritto nella storia del rap. In occasione delle quattro date, l’artista presenterà dal vivo per la prima volta l’ep DOMANI, pubblicato a novembre 2021 per la factory Juicy Music e distribuito da Believe, realtà cui ENSI persegue il cambio di rotta dell’indipendenza già intrapreso in precedenza con OGGI.

Un’indipendenza 2.0 che costituisce parte importante di un percorso musicale perfettamente coerente, unico e riconoscibile, con cui il rapper, figura altamente credibile e trasversale, è sempre riuscito a distinguersi, pur mantenendo la forte identità musicale con cui è stato consacrato come una delle icone dell’hip hop italiano. L’ep, dal sound vario, radicato e mai banale, vanta preziose collaborazioni con artisti come Silent Bob (Mai), l’ipnotica cantante R’n’B LaHasna (Neanche Dio), Nex Cassel, Louis Dee e Nerone (Bad Boys) e la produzione di Crookers, producer italiano di fama internazionale.