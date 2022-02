“I combattenti – Blunt Force Trauma” su Rai 4: la trama del film

“I combattenti – Blunt Force Trauma” stasera su Rai 4: in prima visione il film con Mickey Rourke, ecco la trama

È Mickey Rourke, affiancato da Freida Pinto e Ryan Kwanten, il protagonista di “I combattenti – Blunt Force Trauma”, il film d’azione senza esclusione di colpi, proposto in prima visione giovedì 10 febbraio alle 21.20 su Rai4 (canale 21) per il ciclo “Action”. I combattenti e amanti John e Colt sono i campioni di un moderno gioco a scommesse in cui abili pistoleri si danno la caccia e si affrontano in duelli all’arma da fuoco per tutto il Sud America. Mentre John è mosso dall’ossessione di battere il campione assoluto Zorringer, Colt sta invece covando da anni un piano per vendicare la morte di suo fratello.