Covid: vaccino Novavax in ritardo, arriverà a fine febbraio

Il vaccino Novavax arriva in Europa, anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Consegne dal 21 febbraio, sarà disponibile anche in Italia

Secondo la previsione della Commissione Europea, “le prime consegne del vaccino anti Covid-19 di Novavax in Europa dovrebbero avvenire nella settimana del 21 febbraio“. Come riferisce la Dire (www.dire.it) lo ha annunciato il portavoce dell’esecutivo Ue per la Salute, Stefan de Keersmaecker, nel corso del briefing con la stampa a Bruxelles.

LEGGI ANCHE: Covid, Aifa ha dato via libera al vaccino Novavax

Nel Vecchio continente c’è grande attesa per l’arrivo di Novavax, vaccino dell’azienda statunitense basato su una tecnologia più tradizionale che potrebbe dunque convincere a vaccinarsi molte persone che, invece, hanno detto ‘no’ ai vaccini a Rna messaggero di Pfizer e Moderna.