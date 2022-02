“Tutte le mie notti” su Rai Movie: la trama e il finale del film

In prima serata su Rai Movie “Tutte le mie notti”, un thriller con Barbora Bobulova e Benedetta Porcaroli. La regia è di Manfredi Lucibello

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette, mercoledì 9 febbraio in prima serata, alle 21.10, “Tutte le mie notti”, un film diretto da Manfredi Lucibello con Barbora Bobulova e Benedetta Porcaroli. Nelle strade deserte di una cittadina di mare, in una notte d’inverno, Sara fugge impaurita pensando di essere inseguita. La accoglie e la porta nella propria casa un’altra donna di nome Veronica. La casa però non è la sua e l’incontro ben presto si rivelerà non essere stato proprio casuale. Un thriller psicologico che ruota attorno a segreti, bugie e paure e che svelerà le verità più nascoste delle due donne e cambierà per sempre le loro vite. A seguire torna “MovieMag”, il magazine di informazione cinematografica di Rai Movie condotto da Alberto Farina.