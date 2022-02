Tornano gli Open Day di Accademia Costume & Moda

Nelle sedi di Roma e Milano tornano gli Open Day dell’Accademia Costume & Moda e 33 nuove borse di studio destinate agli studenti più meritevoli

Accademia Costume & Moda (ACM) annuncia le date degli Open Day che si svolgeranno durante il 2022, sia in presenza sia in on-line, nella sede di Roma (via della Rondinella 2), così come nella sede di Milano (via Fogazzaro 23), quest’ultima dedicata alle aree della Comunicazione e del Management per la Moda. Gli Open Day si svolgeranno a partire dal 22 febbraio con cadenza mensile e termineranno il 9 settembre per consentire ai futuri studenti di conoscere la vasta offerta formativa proposta di ACM.

Al via alle prenotazioni, dunque, per le seguenti date:

SABATO, 19 FEBBRAIO 2022 (ONLINE)

SABATO, 19 MARZO 2022

SABATO, 9 APRILE 2022 (ONLINE)

SABATO, 7 MAGGIO 2022

MERCOLEDÌ, 13 LUGLIO 2022 (ONLINE)

SABATO, 17 SETTEMBRE 2022

Per registrarsi all’Open Day, sarà necessario compilare il form sul sito di Accademia Costume & Moda (oppure chiamare il numero +39 06 68 64 132).

È comunque sempre possibile prenotare il proprio colloquio personalizzato di orientamento e visitare sia la sede di Roma sia la sede di Milano, dove la didattica è erogata in presenza e in modo continuativo. Durante le visite si potranno conoscere i contenuti e i percorsi formativi per intraprendere una carriera nel campo della moda. Inoltre, entrando in contatto con l’ufficio Orientamento, sarà possibile venire a conoscenza delle opportunità offerte agli studenti così come delle attività di placement che ACM offre ai suoi diplomati, terminati i corsi di studio.

ACM sostiene i futuri talenti attraverso borse di studio, erogate sia da Accademia sia dalle aziende partner. Per l’anno accademico 22/23 sarà offerto un totale di 33 borse di studio (12 per i corsi Triennali e 21 per i Master di cui 3 per il Master di Fashion Sustainability elargite da Salvatore Ferragamo, Bonaudo e Project Officina Creativa), agli studenti più motivati e talentuosi.

Termine ultimo di partecipazione sarà il 30 aprile 2022 e registrandosi sul sito si potrà ricevere il bando di partecipazione.