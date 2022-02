“Our feelings” è il nuovo album di Piero Pallotta

Disponibile sulle piattaforme digitali e in versione CD, è uscito “OUR FEELINGS” il nuovo album di Piero Pallotta

“Questo disco nasce dalla ricerca di nuovi suoni e dal bisogno di nuovi stimoli – racconta Piero Pallotta – la mia idea, sin dall’inizio, era quella di volgere lo sguardo a ciò che proviamo, ai sentimenti ed alle sensazioni. Nasce così il progetto “Our Feelings”. L’aggettivo che al meglio descrive questo album è sicuramente “vivace”, è un album che cerca di portare positività in un periodo che ne ha davvero bisogno”.

Questa la tracklist dell’album: Afraid, Come back, Detoit Aretuia, Lost in between, Never Again, Breath, Dream e Our feelings che dà il titolo al progetto.

PIERO PALLOTTA batterista, percussionista, tastierista e compositore viterbese. La sua attività artistica inizia come batterista in varie formazioni; dal 1974 al 1978 suona con il gruppo “SCC” che si esibisce in tutto il Lazio come spalla di gruppi più famosi, quale ad esempio i “Pooh”, in numerosi spettacoli dal vivo tra cui il famoso “Piper” di Roma. Nel 1978 si trasferisce a Milano e contemporaneamente all’attività di turnista entra a far parte del gruppo “Emisfero Boreale” con il quale si esibisce in concerti live e partecipa alla realizzazione di un paio di album. Dal 1993 Piero Pallotta collaborerà con Banana Joker ed Alberto “Pepè” Petrossi alla produzione e realizzazione di 2 album, “Belfast” e “Rumours from the sky”, con collaborazioni di importanti turnisti e musicisti quali Enrico Ferraresi, Mario Arcari (già nel primo album di Mauro Pagani e da anni con Ivano Fossati), Nicola Calgari, Chus Fernandez Gomez, Claudio Parente e William Marino. I due dischi raccolgono l’attività in studio e dal vivo della band nel periodo tra la fine degli anni 70 ed i primi anni 90. Nel 2004 Piero Pallotta crea un proprio studio di registrazione, il “Magic Studio”, ed inizia a sperimentare sonorità elettroniche e new age riferendosi talvolta ad atmosfere tipiche di artisti affermati quali ad esempio Mike Oldfield. Queste composizioni vengono pubblicate in vari anni fino al 2018. Nel 2019 avviene l’incontro con il bassista e cantante Frank Del Giudice, già paroliere e collaboratore di artisti del calibro di Franco Califano, Patty Pravo e altri, con cui nascerà una suggestiva collaborazione musicale con la realizzazione prima del brano singolo “Back to Age” e poi con il progetto di realizzazione di un album di genere New Age & Electronic Music. Nell’aprile 2020 Piero Pallotta lancia l’album “Mirage” distribuito da “Cut Records Elettroformati” sia in formato CD che digitale che vede Frank Del Giudice bassista nel brano “Stardust” e la collaborazione dello stesso nella composizione dei brani “Everlasting” e “Back to Age”. Il 13 gennaio 2022 l’uscita di un nuovo disco dal titolo “Our Feelings” sempre distribuito dalla casa discografica “Cut Records Elettroformati” sia in formato CD, in un secondo tempo anche in vinile, e in tutti i principali canali digitali. Anche in questo disco in alcuni brani ci sarà la collaborazione di Frank Del Giudice sia come cantante che come bassista. Il disco oltre ad essere pubblicato in Italia sarà promosso anche in Giappone, Inghilterra, Russia, e altri paesi.

https://www.instagram.com/pieropallotta_music/

https://www.facebook.com/piero.pallotta.5/