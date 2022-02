“Mascara” è il nuovo singolo di problemidifase

Fuori, in distribuzione Artist First, il nuovo singolo di problemidifase dal titolo “Mascara”: un nuovo capitolo per il progetto musicale di Samuele Zenti

Esce in distribuzione Artist First il nuovo singolo di problemidifase dal titolo “Mascara”, un nuovo capitolo per il progetto musicale di Samuele Zenti, un brano che fonde sonorità molto distanti fra loro, come se i Depeche Mode, Nile Rodgers e Ben Howard provassero a scrivere un pezzo per i The 1975.

“Mascara” parla di quel momento dopo la rottura di una relazione nel quale si prova a chiarire tutto ciò che in precedenza era nebuloso, annebbiato dalle emozioni più negative, per poi rendersi conto che non si è neanche lontanamente vicini alla lucidità mentale e razionalità che servirebbe e che forse nemmeno i superalcolici aiutano a raggiungere l’obiettivo sperato.

mascara è un incubo lucido dal quale si fa fatica a svegliarsi, nel quale si rimane intrappolati dentro.

mascara è i primi giorni di febbraio, quando il sole esce solamente per illuminarti ma non riesce a scaldarti.

mascara è poca lucidità, senso di colpa, confusione, delusione e frustrazione.

mascara è la consapevolezza di un grande spreco di potenziale.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3flXJwh

problemidifase è un contenitore di immagini, sensazioni ed emozioni tipiche del periodo post-adolescenziale. Un calderone in cui si mischiano le paure legate alla crescita personale e ai rapporti con gli altri. Piccole fotografie di specifiche dinamiche, legate ognuna ad una specifica fase della vita. Musica spontanea, non sempre esplicita nella forma ma con un obiettivo preciso: raccontare un certo tipo di disagio personale, sperando che qualcuno ci si possa riconoscere e che, auspicabilmente, riesca a sentirsi un po’ meno solo.

Si dice che due onde periodiche sono in fase se raggiungono contemporaneamente i massimi dello stesso segno e gli zeri. Se tale situazione non si realizza si dice che le onde sono fuori fase. Come possiamo quindi comprendere e risolvere i problemidifase? È importante attivarsi per chiedere un aiuto di tipo psicologico quando il disagio non è più inquadrabile come derivato da una “normale” fatica di crescere ma assume forme più importanti.

Chiedete aiuto subito se vostro figlio:

– ascolta musica Alternative Folk, Emo o Dream Pop

– prende lezioni di chitarra ambient su YouTube

– continua a ripetere “non è solo una fase”