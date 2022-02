La nuova stagione della MotoGp è ai nastri di partenza, cosa c’è di nuovo?

Quella ai nastri di partenza si preannuncia come una stagione di grande rinnovamento per la MotoGP. Innanzitutto perché sarà la prima stagione dopo molte senza The Doctor, Valentino Rossi.

Una grande mancanza, compensata però almeno in parte da una folta pattuglia di nostri connazionali, ben sette.

Indiscrezioni sulla prossima stagione di MotoGp

Quella che avrà il via il prossimo 7 marzo si preannuncia come una delle stagioni più lunghe di sempre. La stagione terminerà infatti solo il 6 novembre a Valencia per il calendario aggiornato, il riferimento è il sito ufficiale della MotoGP.

Tra le tante gare in programma, particolare attenzione sarà riservata alle due sul suolo italiano. In Italia la MotoGP correrà infatti il Gran Premio del Mugello il 29 Maggio e quello di Misano Adriatico il 4 settembre.

Sarà una stagione che vedrà il battesimo di 5 nuovi debuttanti e, forse per la prima volta nella storia, la presenza di ben tre coppie di fratelli tra i 24 piloti in gara.

Chi sarà il vincitore? Difficile dirlo, per un campionato entusiasmante e pieno di possibili sorprese, come testimoniamo le quote delle scommesse Moto GP, molto bilanciate tra i vari piloti.

Tanti cambiamenti

Il ritiro di Valentino Rossi e la promozione di molti piloti dalle serie inferiori ha portato anche ad importanti variazioni in termini di piloti e squadre.

A fare da protagonista troviamo ancora lui, il grande assente in pista, che dal muretto farà sentire la sua spinta tramite il suo nuovo team Mooney VR46. Questo team è infatti la principale novità del motomondiale con uno sponsor, Mooney, nuovo di zecca ed un altro (Aramco) che dopo essere stato preannunciato in pompa magna, al momento non é ancora presente sulle carene. Ci attenderà qualche novità in stagione?

La maggioranza degli altri sponsor è rimasta invece invariata, con la solita entusiasmante combinazione di brand legati alla “galassia delle due ruote” e bibite energetiche.

Ecco i team che si presenteranno ai nastri di partenza: Repsol Honda Team, Ducati Lenovo Team, Monster Energy Yamaha MotoGP, Team Suzuki Ecstar, Red Bull KTM Factory Racing, Aprilia Racing, Pramac Racing, VR46 Racing Team, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, LCR Honda, Tech 3 KTM Factory Racing e Gresini Racing MotoGP.

Le lineup

Molte squadre sono rimaste invariate, confermando le formazioni del 2021, altre, per obbligo o scelta hanno cambiato, in maniera più o meno radicale i loro interpreti.

Tra le squadre confermate c’è ovviamente quella, campione di Yamaha Factory. Quartararo e Morbidelli rimangono ovviamente ai loro posti. Ci sono invece novità per quanto riguarda uno dei team satellite della casa dei tre diapason. Yamaha RNF riporta infatti in pista il nostro connazionale Andrea Dovizioso e lo affianca al nuovo arrivato Darryn Binder (vera e propria matricola della competizione, visto che proviene dalla Moto3). Altro grande protagonista di questo motomondiale sarà Ducati. La casa di Borgo Panigale si presenta infatti ai nastri di partenza con ben 8 moto. Al team ufficiale guidato da Pecco Bagnaia si affiancano infatti i team satellite di Pramac e le novità Mooney VR46 (team e piloti) e team Gresini (nuovi piloti).

Aprilia conferma invece i piloti del 2021, così come fanno gli altri team giapponesi, Honda e Suzuki.

Una rivoluzione che coinvolge invece il team KTM, non tanto nella squadra ufficiale, ma piuttosto in quella satellite. KTM ha infatti creato un nuovo team denominato Tech3 KTM. In esso ha promosso due dei piloti che nel 2021 hanno davvero convinto in Moto 2: Raul Fernandez e Remy Gardner.

MotoGP 2022

Una nuova stagione è ai nastri di partenza. Nuovi team e nuovi piloti per uno spettacolo che si preannuncia ancora una volta uno dei più sentiti ed adrenalinici tra le competizioni motoristiche.