“Into the Storm” su Rai 4: trama e finale del film

In prima serata su Rai 4 il film “Into the Storm”, spettacolare thriller d’azione. Nel cast: Richard Armitage e Sarah Wayne Callies

Per il ciclo Survival Thriller, mercoledì 9 febbraio alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) andrà in onda il disaster-movie “Into the Storm”. La cittadina di Silverton è devastata da una serie di tornado che stanno gettando nel panico la popolazione. Un team di cacciatori di tornado si reca sul posto per documentare la catastrofe, ma quando si genera un tornado F5, grado massimo di violenza, la vita di tutti loro è in serio pericolo.

Realizzato con lo stile del mockumentary, “Into the Storm” è uno spettacolare e avvincente thriller d’azione che porta la firma di Steven Quale, storico collaboratore di James Cameron in veste di visual effect artist e con il quale ha co-diretto il documentario “Aliens of the Deep”. Nel cast, nei ruoli principali, Richard Armitage della trilogia de “Lo Hobbit” e Sarah Wayne Callies della serie “The Walking Dead”.