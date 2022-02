Torna in libreria “The Devil. Atlante illustrato del lato oscuro”, un racconto per immagini dedicato alla figura del diavolo a cura di Demetrio Paparoni

Edito da 24 ORE Cultura, dal 27 gennaio torna nuovamente disponibile in libreria con una rinnovata veste grafica “The Devil. Atlante illustrato del lato oscuro”, a cura di Demetrio Paparoni: un ricchissimo racconto per immagini dedicato alla figura del diavolo, tra storia, simbologia e manifestazioni nell’immaginario collettivo, dal Medioevo alla cultura pop, dalla storia dell’arte alla letteratura.

L’autore analizza attraverso un linguaggio chiaro e accattivante la rappresentazione del diavolo e delle sue molteplici manifestazioni nelle arti d’Occidente e d’Oriente, di ieri e di oggi, attraverso capolavori della storia dell’arte, partendo da dipinti e incisioni, passando poi per arti minori come manifesti e tarocchi fino ad arrivare ai giorni nostri con cover di dischi, film, fumetti, oggetti di moda e design.

Il male è una componente dinamica della vita che affascina da sempre artisti di ogni epoca, nazionalità e religione. La sua presenza nell’arte, come personificazione o come emanazione, è rivelatrice della struttura costitutivamente polare del pensiero umano. Numerosi sono, infatti, gli artisti che raffigurato la propria visione del diavolo nelle loro opere, da Giotto a Picasso, da Pollock fino a Serrano.

Suddiviso in dodici capitoli, il volume approfondisce le diverse rappresentazioni della malvagità nel corso dei secoli: da Lucifero, l’angelo caduto della religione cristiana, passando per l’Inferno dantesco e quello buddhista, al Satana di John Milton e alle Tentazioni di Sant’Antonio. E poi ancora, il diavolo come maestro dell’inganno, i demoni della notte che portano incubi, gli inferi e l’Angelo sterminatore; fino ad arrivare alla personificazione del male nell’immaginario popolare, nelle donne e addirittura in sé stessi.

Nel volume sono contenute inoltre tante curiosità sul mondo dei demoni, dell’occulto e della stregoneria.

A cura di

Demetrio Paparoni – critico d’arte, curatore e saggista, è nato a Siracusa, attualmente vive a Milano. Nel 1983 ha fondato la rivista d’arte contemporanea “Tema Celeste” e l’omonima casa editrice, che ha diretto fino al 2000. È considerato una delle voci più autorevoli della critica d’arte italiana.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Scheda tecnica

Titolo: The Devil. Atlante illustrato del lato oscuro

Editore: 24 ORE Cultura

A cura di: Demetrio Paparoni

Formato: cartonato 16,5 x 24 cm

Pagine: 384 pagine con 400 illustrazioni

Prezzo: € 35,00

Codice ISBN: 978-88-6648-583-4

In vendita in libreria e online