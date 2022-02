Gsk dice no a Unilever per l’attività di consumer health

GSK (GlaxoSmithKline) ha rivelato di aver ricevuto da Unilever tre proposte non richieste per acquisire la sua attività di consumer health

GlaxoSmithKline ha rivelato di aver ricevuto da Unilever tre proposte non richieste per acquisire la sua attività di consumer health, con le ultime tavole di offerta del 20 dicembre per un totale di 50 miliardi di sterline (68,4 miliardi di dollari). Tuttavia, GlaxoSmithKline ha detto che ha rifiutato tutti e tre gli approcci in quanto “hanno fondamentalmente sottovalutato il business della salute dei consumatori e le sue prospettive future”.

La divisione sanitaria di farmaci consumo è una joint venture tra GlaxoSmithKline, che detiene una quota del 68%, e Pfizer, che detiene il restante 32%. Le società sono in procinto di scindere questo business da quello dei farmaci da prescrizione, e l’anno scorso è stato annunciato che Brian McNamara, l’attuale capo della joint venture, assumerà il ruolo di CEO una volta che la separazione avverrà a metà del 2022.

GlaxoSmithKline fa sapere notato che il suo consiglio “ha valutato attentamente” ogni offerta di Unilever, con la più recente che comprende 41,7 miliardi di sterline (57 miliardi di dollari) in contanti e 8,3 miliardi di sterline (11,4 miliardi di dollari) in azioni. La casa farmaceutica britannica ha ribadito che si aspetta che l’unità, che ha avuto vendite di 9,6 miliardi di sterline (13,1 miliardi di dollari) nel 2021, nel medio termine raggiunga una crescita organica annuale delle vendite nell’ordine del 4%-6%.

Commentando la notizia, Unilever ha confermato di aver contattato GlaxoSmithKline e Pfizer in merito a una potenziale acquisizione del business della salute dei consumatori, aggiungendo che “non ci può essere alcuna certezza che qualsiasi accordo sarà raggiunto”. Fonti familiari con la situazione hanno suggerito che Unilever ha fatto una serie di tentativi per impegnarsi con GlaxoSmithKline negli ultimi mesi.

Mentre GlaxoSmithKline ha intenzione di continuare con lo spin-off, un certo numero di investitori attivisti, tra cui Elliott Management, hanno fatto pressione sulla società per esplorare altre opzioni, come una vendita, con società di private equity che si dice siano interessate. Marco Taricco, co-chief investment officer di Bluebell Capital Partners, che ha recentemente spinto il cambiamento nell’azienda, ha detto che l’offerta di Unilever è “la prova che un business di così alta qualità ha il potenziale per attirare l’interesse di acquirenti strategici e finanziari”.

L’amministratore delegato di Unilever, Alan Jope, è sotto pressione da parte di alcuni investitori per le scarse prestazioni dell’azienda negli ultimi tempi.

Terry Smith, il fondatore di Fundsmith LLP e uno dei primi 15 azionisti di Unilever, ha criticato il gruppo questa settimana nella sua lettera annuale agli investitori. Ha detto che l’azienda, i cui marchi includono anche la maionese Hellmann’s e i detergenti Domestos, ha “perso la trama” con un focus sulla visualizzazione pubblica delle credenziali di sostenibilità a scapito della concentrazione sul business.

Jope ha continuato la spinta alla sostenibilità guidata dall’ex CEO Paul Polman. Sotto i due capi, Unilever ha anche rimodellato il suo portafoglio, vendendo i business a crescita più lenta come la sua unità di diffusione e, più recentemente, il suo business del tè, mentre acquisiva l’operazione consumer di Glaxo in India che include il marchio Horlicks.

Ciononostante, negli ultimi 12 mesi le azioni di Unilever sono scese del 10%, a fronte di un guadagno del 20% per la concorrente Nestle SA, dove l’amministratore delegato Mark Schneider ha adottato misure più aggressive per cercare una nuova crescita ed eliminare le unità meno performanti.