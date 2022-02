Fuori il nuovo brano di Alessandra Chiarello

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali il nuovo brano di Alessandra Chiarello dal titolo “It’ll be ok”

Online il nuovo brano di Alessandra Chiarello,disponibile su tutte le piattaforme digitali, insieme al video della registrazione in presa diretta. La canzone, scritta in una sera nostalgica, parla di un amore finito, o meglio di uno di quegli amori che non riescono mai a finire veramente.

La canzone è stata suonata dai musicisti che accompagnano il progetto live in quartetto, Mario D’ambrosio al basso, Massimo Russo alla batteria e Giuseppe Santelli alle tastiere.

La registrazione in presa diretta, mixing e mastering sono stati realizzati da Diego Tedesco, il video da Ummagumma Visual. La foto della cover è di Cecilia Vaccari.

“It’ll be ok, everything is gonna be ok. Come on, come here, just kiss me one more time”.