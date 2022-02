“Envy Of None” è la nuova band di Alex Lifeson dei Rush

“Envy Of None” è il titolo dell’album di debutto e il nome della nuova band di Alex Lifeson dei Rush: il disco sulle piattaforme digitali dall’8 aprile

Alex Lifeson sa bene cosa voglia dire il termine evoluzione. Come membro fondatore dei Rush, è stato in grado di esplorare più territori musicali di qualsiasi altro chitarrista, portando il rock verso nuove vette progressive nel corso dei decenni e sempre in modo sfrenatamente inventivo. La sua influenza può essere sentita nel sound di innumerevoli band in tutto il mondo, dall’indie shoegaze e math rock all’heavy metal, per citare solo alcuni generi. Negli ultimi anni Lifeson si è concentrato su un nuovo progetto che, anche se non conoscete bene la sua discografia, sorpasserà senza dubbio ogni vostra aspettativa, facendovi andare fuori di testa. Questo progetto è Envy Of None.

La nuova band, che comprende anche il fondatore/bassista dei Coney Hatch, Andy Curran, l’abile produttore e ingegnere Alfio Annibalini e la cantautrice Maiah Wynne, pubblicherà il suo album di debutto l’8 aprile per Kscope. Le 11 tracce che contiene spaziano attraverso sfumature di alternative, experimental e synth rock, sorprendendoci nel contrasto tra oscure melodie e aperture pop contemporanee. Lifeson stesso è orgogliosamente consapevole di quanto poco la musica degi Envy Of None si avvicini a quella della band che lo ha reso famoso.

Tuttavia, il progetto è decollato solo dopo che la cantante Maiah Wynne è stata coinvolta. Le sue melodie ammalianti e l’intensità con cui mette a nudo la sua anima, per ammissione dei suoi stessi compagni di band, è ciò che ha dato vita a questi brani. In poche parole lei è un astro nascente. “Le ho fatto ascoltare una prima versione del brano Shadow“, spiega Andy Curran. “Quando ci ha fatto sentire come l’aveva cantata ci siamo detti: ‘Chi è questa folle talentuosissima cantante!?’”

Il primo singolo dell’album, Liar, è appena uscito. I suoi ritmi industrial, il basso fuzz e le chitarre dilatate creano un vortice seducente ed emozionante, portandoci più vicino all’art rock più scuro dei Depeche Mode, Nine Inch Nails e A Perfect Circle, che a qualsiasi cosa che questi musicisti abbiano suonato prima.

“Maiah è diventata la mia musa”, continua Alex Lifeson. “È stata in grado di portare una vena eterea con il suo senso della melodia in brani come Liar e Look Inside. Dopo averla sentita cantare Never Said I Love You, mi sono sentito veramente eccitato. Non ho mai avuto questo tipo di ispirazione lavorando con altri musicisti. Quando ci diciamo che lei è speciale, è perché lo è davvero, cazzo!”.

“Una delle cose che preferisco di queste canzoni è la loro intimità”, rivela Maiah Wynne. “Le fa sentire diverse e più vere. Ci sono anche alcune canzoni più heavy, come Enemy, e brani come Kabul Blues, che suonano in modo completamente diverso dalle altre canzoni”.

La chiusura dell’album, Western Sunset, è stata scritta da Alex Lifeson in omaggio al suo caro amico Neil Peart. È un brano altamente emotivo per ricordare un uomo che manca profondamente a tutta la comunità rock in generale e ancor più a coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. “Sono andato a trovare Neil quando era malato”, dice Alex Lifeson. “Ero sul suo balcone a guardare il tramonto e ho trovato l’ispirazione che è rimasta in me durante tutto il processo creativo. Quel tramonto aveva un significato per me, era lo stato d’animo perfetto per decomprimere tutte le diverse storie, un bel modo per chiudere il libro”.

Un libro che quasi certamente vorrete leggere. L’album omonimo degli Envy Of None uscirà l’8 aprile per Kscope.

L'album sarà pubblicato nei seguenti formati

– Versione deluxe Ltd Edition presentata in una copertina apribile con un LP in vinile di colore blu, 2 CD incluso un disco bonus di 5 tracce, libretto di 28 pagine con contenuti esclusivi

– CD include un libretto poster di 16 pagine

– LP su vinile nero / vinile colorato blu (esclusiva del Nord America) / vinile colorato bianco

– Digitale