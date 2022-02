Bishop Nehru live il 2 aprile all’Arci Bellezza

Concerti: la promessa del rap internazionale Bishop Nehru sarà a Milano il 2 aprile 2022 per una data unica all’Arci Bellezza

Il giovane Bishop Nehru arriva in Italia per la prima volta per una data unica sabato 2 aprile all’Arci Bellezza di Milano. I biglietti saranno disponibili sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone a partire dalle ore 14 di martedì 25 gennaio. Ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI.

Markel Scott, aks Bishop Nehru, è un talentuoso rapper e produttore americano, una vera ventata d’aria fresca nel mondo dell’hip hop internazionale. La sua passione per la musica sboccia con il compimento dei 13 anni, periodo in cui inizia già a dedicarsi alla scrittura jazz e alla creazione di beat hip hop. Intorno ai 15 anni pubblica il mixtape di debutto, Nehruvia. Composto da 13 tracce, la release vanta le prestigiosi produzioni di J. Dllla, MF DOOM, DJ Premier e Madlib.

A partire dal 2014, dopo aver firmato con la celebre Mass Appeal Records, etichetta di Nas, continua a pubblicare musica a ritmo costante. Nello stesso anno collabora con MF DOOM per NehruvianDoom e nel 2016 arriva una nuova release, ovvero l’LP Magic 19. Il 2017 è invece un anno particolare per la carriera discografica di Bishop Nehru, per la pubblicazione di ben tre album, Emperor Nehru’s New Groove, Strictly Flowz e Nehruvia. Avendo condiviso il palco con nomi come il Wu-Tang Clan (per l’evento dedicato al loro 20^ Anniversario), Nas, DOOM, Kendrick Lamar, Schoolboy Q e molti altri, nel tempo Bishop Nehru si è guadagnato il rispetto dei migliori artisti della scena e il titolo di giovane promessa del rap.

