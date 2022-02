Belen rivela: “Mi rivedo con Stefano De Martino”

Belen Rodriguez confessa: “Io e Stefano De Martino ci rivediamo, ma vivo da sola”. La showgirl si racconta in vista della conduzione de Le Iene

A poche ore dal debutto alla conduzione de Le Iene, insieme a Teo Mammucari, Belen Rodriguez si è raccontata ai microfoni del Corriere della Sera: “Ora mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”, ha detto Belen che, poco tempo fa, è stata paparazzata con Stefano De Martino. Con l’ex marito e papà di Santiago (8 anni) è tornato il sereno ma…

Le cene con Stefano, lui che va a prenderla in aeroporto dopo i viaggi e i momenti condivisi di spensieratezza non bastano per tornare a costruire di nuovo qualcosa insieme.

“Nella vita privata sono diventata un po’ iena per le bastonate che ho preso. Oggi, invece, mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”, ha raccontato la showgirl argentina.

Belen Rodriguez, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è mamma, oltre di Santiago, anche di Luna Marì, nata pochi mesi fa dalla relazione (ormai finita) con Antonino Spinalbese. “Ottimi papà entrambi molto presenti”.