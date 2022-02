“Un tranquillo weekend di paura” su Rai Movie: la trama

Per il ciclo “Il vizio del cinema” in prima serata su Rai Movie c’è il film “Un tranquillo weekend di paura”: ecco la trama

Tratto dal romanzo “Dove porta il fiume” di James Dickey, il film “Un tranquillo weekend di paura”, diretto da John Boorman con Jon Voight e Burt Reynolds, è proposto martedì 8 febbraio alle 21.10 su Rai Movie (canale 24) per il ciclo “Il Vizio del cinema”.

Quattro amici, uniti dalla passione per la natura, decidono di lasciarsi alle spalle la caotica città e di passare un tranquillo weekend ecologico. Lewis, il leader del gruppo, Drew, idealista e raffinato, Bobby, grasso e sempliciotto, ed Ed, timido e imbranato, si recano in una remota vallata nel Sud degli Stati Uniti e discendono in canoa il fiume che l’attraversa. La scampagnata si trasforma ben presto in un inferno e la natura incontaminata mostra il suo volto più spietato.