“Non cresciamo mai” è l’album di debutto di Mani

Disponibile online sulle piattaforme digitali l’album di debutto del progetto solista di Marco Feliciani, Mani, dal titolo Non cresciamo mai

Fuori l’album di debutto del progetto solista di Marco Feliciani, Mani, dal titolo Non cresciamo mai. Un’autobiografia musicale senza filtri, una delicatezza immersiva di chi svela completamente il suo mondo in un monolocale, una nuova storia contenuta in una vecchia Moleskine.

Ti va se usciamo fuori a respirare?

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3HUm5ti

BIO:

Marco Feliciani, in arte Mani, è un cantautore nato nel 1999 in Ancona.

Si avvicina alla musica già da piccolino grazie al padre e alla zia che lo spronano a prendere lezioni di canto. Si diploma al Liceo Musicale C. Rinaldini di Ancona nel 2018, dove inizia a scrivere le proprie canzoni. Frequenta l’accademia di canto SOM a Prato e successivamente si trasferisce a Milano per studiare all’accademia di musica NAM. Apre concerti di diversi artisti, prende parte a numerosi eventi e partecipa a dei programmi televisivi. In seguito si esibisce in alcuni locali facendo ascoltare la propria musica e, anche, lungo le vie milanesi come artista di strada. Nel 2019 pubblica sulle piattaforme digitali il suo primo singolo da cantautore, “Pesce Rosso”, registrato al SAE di Milano da Riccardo Vitali e accompagnato da Nicola Marconi, Daniele Marconi, Zeno Le Moglie e Francesco Taucci; correlato col videoclip di Megan Stancanelli. L’anno successivo, con la stessa produzione, pubblica altri due singoli: “Come l’affronto?” e “Non è stato facile”. A causa della pandemia, torna nelle Marche dove inizia a frequentare l’Università di Macerata.

Nel 2021 inizia a registrare il suo primo disco con la NuFabric e lo Studio Rec106 con la produzione di Ludovico Bartolozzi, Stefano Luciani, Riccardo Vitali, Nicola Marconi, Marco Sbarbati e Giacomo Pratelli. Presenta il disco in uscita con i due singoli “Non cresciamo mai” e “Cappotto”, correlato con i videoclip di Letizia Castellano.