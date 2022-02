“Miss Sloane. Giochi di potere” su Rai 5: la trama del film

In prima serata su Rai Movie c’è il film “Miss Sloane. Giochi di potere” per la regia di John Madden e con protagonista Jessica Chastain

Nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, dove le poste in gioco sono altissime, Elizabeth Sloane è una lobbista straordinaria, la più ricercata a Washington. Famosa per la sua astuzia e una lunga storia di successi, ha sempre fatto qualsiasi cosa per vincere, ma quando deve affrontare l’avversario più potente della sua carriera, scopre che la vittoria può costare un prezzo troppo alto.

È il film “Miss Sloane – Giochi di potere”, per la regia di John Madden, in onda martedì 8 febbraio alle 21.15 su Rai5, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale. Per la sua interpretazione Jessica Chastain è stata candidata al Golden Globe 2017 come Miglior Attrice Protagonista. Nel cast anche Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill, Michael Stuhlbarg.