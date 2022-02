Innovazione: Horsa Group entra nel capitale di Spartan Tech, che sta contribuendo a diffondere l’uso della blockchain in tutti i settori commerciali

Horsa Group, primaria realtà ICT italiana attiva nella progettazione, implementazione e gestione di soluzioni IT per le imprese è entrata nel capitale di Spartan Tech, start up milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni blockchain ad alta efficienza e caratterizzate da un’importante attenzione alla sostenibilità.

L’ingresso nel capitale risulta, di fatto, la prima operazione di investimento in Italia, da parte di un operatore industriale, nel settore della blockchain. L’azienda ha acquisito il 3,4% del capitale con un investimento di 250.000 euro (pari ad una valorizzazione di 7,5 milioni di euro) mantenendo una opzione per incrementare tale quota. L’ingresso di Horsa nel capitale di Spartan Tech, oltre alle sinergie commerciali, contribuirà a rafforzare lo sviluppo tecnologico grazie alla convergenza di intelligenza artificiale, machine learning e blockchain.

“L’obiettivo che ci siamo prefissi con Horsa- dichiara il CEO di Spartan Tech Paul Renda- è quello di scalare su migliaia di PMI soluzioni blockchain abilitando massivamente l’ecosistema italiano all’uso di queste tecnologie di frontiera. Siamo molto soddisfatti dell’avvio della sinergia con Horsa, erano diversi mesi che lavoravamo all’accordo e in questo periodo abbiamo potuto comprendere sia le potenzialità della collaborazione che le reciproche ambizioni”.

“La Blockchain-dichiara il CEO di Horsa Group Nicola Basso- rappresenta uno dei temi emergenti per i prossimi anni e in Horsa Group vogliamo sempre rimanere al passo con l’innovazione. Con Spartan Tech possiamo dare ai nostri clienti l’opportunità di iniziare a cogliere i vantaggi che questa tecnologia permette di ottenere, a maggior ragione quando viene integrata alle soluzioni applicative che già proponiamo.”

Per maggiori informazioni:

Sull’investimento di Horsa

L’investimento di Horsa – che garantisce da sempre l’eccellenza sulle aree ERP, Business Analytics e Industry 4.0 e investe nelle tecnologie più innovative – rappresenta per il Gruppo un ulteriore passo nel perseguimento degli obiettivi strategici indicati nel piano industriale.

Su Spartan Tech

Spartan Tech si contraddistingue per un’attenzione particolare allo sviluppo di soluzioni ad alto impatto sociale e ambientale che si fanno apprezzare, tra l’altro, per facilità d’uso e costi accessibili. Una tech company – il cui payoff è “Tecnologia democratica, tecnologia etica” – nata con il fine di colmare un gap sul mercato offrendo soluzioni Blockchain all’avanguardia dal punto di vista tecnologico caratterizzate da una spiccata usabilità.

Tra i progetti di maggior successo Lifecredit: la piattaforma nativa blockchain per la gestione di ecobonus e superbonus ha ormai superato un miliardo di euro di crediti fiscali contrattualizzati. Tutta l’attività Spartan Tech è connotata da una grande attenzione rispetto ai temi della sostenibilità: per questo le soluzioni sono sviluppate in modo da differenziarsi per un consumo energetico di diversi ordini di grandezza inferiore rispetto agli standard di settore.