Francesco Dal Poz pubblica “Pancake”

Francesco Dal Poz torna con il nuovo singolo “Pancake”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Fuori “Pancake”, il nuovo singolo del cantautore trevigiano Francesco Dal Poz estratto dall’album di debutto “Zero” (Sorry Mom! / Be NEXT Music). Brano scritto a quattro mani con Roberto Visentin, “Pancake” è una canzone nata durante un viaggio in aereo, in un raro momento di pausa. Spesso ci si sente in un vortice di impegni, appuntamenti, scadenze che tolgono il respiro e fanno vivere in una condizione di ansia costante.

“Pancake” parla quindi della bellezza di passare momenti semplici con le persone che si amano e dedicare loro il tempo; ecco allora che anche preparare dei semplici pancake diventa un’occasione per esprimere il proprio affetto. Come per tutti i suoi brani, Francesco Dal Poz dà ampio spazio all’energia positiva e all’amore, nel senso più ampio del termine, con un suo stile di scrittura e di composizione originale.

Francesco dal Poz è un cantautore polistrumentista di Treviso. La Musica lo accompagna da sempre: a 9 anni scrive le prime canzoni e passa l’adolescenza tra lo studio di registrazione e i palchi.

Ad oggi conta esibizioni in tutta la penisola e articoli su importanti testate nazionali e interviste e passaggi radiofonici su importanti canali come Rai Radio 1 e Radio Radio 2.

Condivide Il palco con Zero Assoluto, Iva Zanicchi, Ronnie Jones, Damien McFlye molti altri.

Gli viene conferito il “Premio della Bontà” per l’impegno sociale manifestato attraverso i concerti. Nel 2021 pubblica l’album di debutto “Zero” (Be NEXT / Sony Music) al quale ha collegato un podcast dal titolo Pozcast. Le sue canzoni sono cariche di energia e positività e diventano uno spunto per riflettere sul valore della vita.