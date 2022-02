“Alita – Angelo della battaglia” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Alita – Angelo della battaglia” con la regia di Robert Rodriguez. Il film è ispirato all’omonimo manga cult di Yukito Kishiro

L’azione si fonde con la fantascienza, martedì 8 febbraio, alle 21.20, su Rai4 (canale 21) per l’imperdibile “Alita – Angelo della battaglia”, film diretto da Robert Rodriguez, prodotto da James Cameron e ispirato all’omonimo manga cult di Yukito Kishiro. Nel 2563 la maggior parte dell’umanità vive ad Iron City mentre le élite risiedono a Zalem, una città sospesa a cui molti aspirano ma alla quale pochi hanno accesso. In una discarica di Iron City che raccoglie i rifiuti di Zalem, il dottor Dyson Ido raccoglie i resti di un cyborg e li porta nella sua clinica per robot, dove li innesta nel corpo che ha creato per sua figlia Alita.

La creatura, metà umana e metà robot, non ha memoria del suo passato ma mostra una particolare abilità nel combattimento che le spiana la strada come cacciatrice di taglie e come gladiatrice nei brutali tornei di motorball. Da tempo nei progetti personali di James Cameron, che ha opzionato il fumetto nel 2000, “Alita” è già stato la fonte di ispirazione primaria per la serie tv “Dark Angel”, prodotta dallo stesso Cameron. Il film, che ha goduto di una innovativa tecnica di performace capture e facial motion capture per la realizzazione di alcuni personaggi ibridi live-action e CGI, vanta un cast di grandi nomi tra cui Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Michelle Rodriguez, Edward Norton, Ed Skrein e Rosa Salazar nel ruolo della protagonista.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” che questa settimana incontrerà il naturalista e scrittore fantascientifico Massimo Pandolfi che parlerà di mondi immaginari, creature fantastiche e ibridi vegetali; spazio anche al film “Assassinio sul Nilo”, nuovo adattamento del classico giallo di Agatha Christie diretto e interpretato da Kenneth Branagh; infine, per la rubrica Sound Invaders, le copertine dei 33 giri firmate dal papà di Valentina Guido Crepax.