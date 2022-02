Al MASI a settembre le opere di Paul Klee

Dal 4 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 il MASI Lugano presenta una straordinaria raccolta di disegni originali e incisioni di Paul Klee

In autunno 2022 il MASI Lugano presenta una straordinaria raccolta di disegni originali e incisioni di Paul Klee (Münchenbuchsee 1879 – Muralto 1940) provenienti da una collezione privata, realizzati tra gli anni dieci e gli anni trenta del Novecento. Attraverso le opere esposte in mostra viene messo in luce un elemento significativo del suo lavoro, ossia l’importanza attribuita all’uso del disegno e della linea come fondamentale punto di partenza per la trasposizione visiva di un’idea.

Particolarmente interessati alla valorizzazione di questo aspetto nella produzione artistica di Klee, i collezionisti hanno raccolto negli anni circa settanta opere tra disegni a matita, a penna e a pastello, acquerelli, acqueforti e litografie che oggi compongono un insieme di straordinaria coerenza. La collezione, creata a partire dagli anni settanta del secolo scorso, viene esposta in questa occasione per la prima volta nel suo insieme in un contesto museale.

Paul Klee

4 settembre 2022 – 8 gennaio 2023

MASI | LAC

Piazza Bernardino Luini 6, 6900 Lugano

Ma / Me / Ve: 11.00 – 18.00

Gi: 11.00 – 20.00

Sa / Do / Festivi: 10.00 – 18.00

Lu: chiu­so