“Non mi perdo più” è il nuovo singolo di Blind

Inizia una nuova avventura per il cantante Blind: fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Non mi perdo più”

Dopo il successo di ‘Cuore Nero’, disco di platino con oltre 23 milioni di stream, BLIND torna con il nuovo singolo ‘Non mi perdo più’ (Sony Music Italy), in rotazione radiofonica.

“Ti capiterà nella vita di avere certezze che si trasformano in dubbi, ostacoli sulla tua strada e gli affetti che avresti voluto a fianco per tutta la vita se ne vanno”, racconta Blind parlando del brano. “In questo periodo così difficile per tutti, ognuno di noi deve aggrapparsi a qualcuno o qualcosa per non perdersi. Un’ isola sicura. Per me è stato l’amore”.

BLIND inoltre inizia una nuova esperienza: sarà conduttore radiofonico su RDS NEXT, la web radio di RDS, con un programma tutto suo che si chiamerà NEWSIC FRIDAY, in onda il venerdì dalle 14 alle 16. Insieme ad altri conduttori, il cantante rivelazione di X Factor 2020 parlerà delle novità musicali, anche con ospiti e andrà a scoprire artisti emergenti intervistandoli per raccontare la loro storia.

Blind – ‘Non mi perdo più’

Stanotte piove come il giorno in cui ci siamo scelti

sulle finestre disegniamo cuori tutti storti

volevo assomigliare a te per essere più forte

guardarci in mille pezzi come specchi rotti

ma non mi rimane che salvare il fiato che ci manca

sentirmi ancora come fosse la mia prima volta

sembriamo anime che parlano una lingua sola

nel bianco e nero di una foto che non ci perdona

Quante paure abbiamo vinto lungo questo viaggio e quanti sogni abbiamo visto rinascere al largo

ma sento che non siamo soli adesso

quando ti guardo vedo l’universo

Ma non mi perdo più

con te questa città di notte sembra il mare

ma non mi perdo più

e anche se affondo nei ricordi riesco a respirare

ma non mi perdo più con te

e quante frasi stupide, volersi all’impossibile

non siamo morti insieme ma rinasco da te

sì rinasco da te

E sulla pelle abbiamo inciso i nostri brividi

noi sempre in cerca di un week-end anche di lunedì

di questi spazi che cerchiamo in mezzo ai lividi

tu dimmi cosa resta in piedi se non sei più qui

vorrei portarti al mio concerto dentro questa stanza

girare il mondo e regalarci quello che ci manca

sembriamo strade che diventano una linea sola nel traffico di un giorno visto dalla luna

Quante paure abbiamo vinto lungo questo viaggio

e quanti sogni abbiamo visto rinascere al largo

ma sento che non siamo soli adesso

quando ti guardo vedo l’universo

Ma non mi perdo più

con te questa città di notte sembra il mare

ma non mi perdo più

e anche se affondo nei ricordi riesco a respirare

ma non mi perdo più con te

e quante frasi stupide, volersi all’impossibile

non siamo morti insieme ma rinasco da te

sì rinasco da te

E ci incastriamo nell’inverno un po’ come la neve

sempre sul punto di cadere ma cadiamo insieme

vorrei fermare la notte ma non ho tempo

fuori c’è l’alba e resto sveglio

Ma non mi perdo più

con te questa città di notte sembra il mare

ma non mi perdo più

e anche se affondo nei ricordi riesco a respirare

ma non mi perdo più con te

e quante frasi stupide, volersi all’impossibile

non siamo morti insieme ma rinasco da te

sì rinasco da te