“Mi Commuovo, Se Vuoi” è il nuovo album di Mario Pigozzo Favero

Si intitola “Mi Commuovo, Se Vuoi” l’esordio solista di Mario Pigozzo Favero: l’album è disponibile sulle piattaforme digitali

Mi Commuovo, Se Vuoi è Il primo album solista di Mario Pigozzo Favero, per oltre vent’anni autore dei brani dei Valentina Dorme.

Un lavoro che ha occupato gli ultimi tre anni, tra scrittura, riscrittura e registrazione. Un parziale allontanamento dalle sonorità aspre e oblique – se pur romanticamente cantautorali – della band d’origine. Qui troviamo un suono più complesso e stratificato, che abbraccia mille atmosfere (si può ancora dire generi?). Un lavoro vario e meno rock rispetto al passato (poche e sempre piuttosto controllate, le chitarre), più attento alle componenti elettroniche e pop (loop, sample e sintetizzatori spesso recitano ruoli tutt’altro che secondari), con orchestrazioni e arrangiamenti curati dal nutrito gruppo di musicisti coinvolto – molti di questi presi in prestito da alcune delle band più talentuose della penisola.

Ciò che dei Valentina Dorme rimane immutato è il lavoro sui testi, capaci di descrivere da punti di vista inediti quotidianità e amori andati, scenari di varia – e spesso disillusa – umanità, a volte rassegnata, a volte caparbiamente aggrappata a ciò che rimane, altre volte ferma a osservare le vicende con disincanto e un soffio di ironia.

Mi Commuovo, Se Vuoi esce per Dischi Soviet Studio (distribuzione Audioglobe/Believe).

La produzione e gran parte degli arrangiamenti sono opera di Martino Cuman (Non Voglio Che Clara), che – oltre a aver registrato e mixato il disco – suona basso, tastiere, chitarre e mille diavolerie elettroniche. Al suo fianco, hanno suonato, cantato e collaborato agli arrangiamenti Fabio De Min (Non Voglio Che Clara – partiture di archi e fiati), Diego Dal Bon (Jennifer Gentle, Public – batteria), Marta Cannuscio (La Rappresentante di Lista – batteria elettronica), Marcello Batelli (Non Voglio Che Clara, Bachi da Pietra – chitarre) il trombettista jazz Francesco Ivone, Edoardo Piccolo (Non voglio che Clara – pianoforte e tastiere), Guido Berton (Public, Disfunzione – chitarre acustiche), Arrigo Pietrobon (oboe), Sebastiano Crocetta (pianoforte).

Tocco finale, in fase di mastering, di Giulio Ragno Favero.

Gran parte delle registrazioni, visto anche che una considerevole porzione del lavoro è avvenuta durante la pandemia, si è svolta a distanza, tra il 2018 (le bozze) e il 2021 (il compimento). Il contesto che ha ospitato le riprese finali è il Sotto il Mare Studios di Luca Tacconi (luglio 2021)

Ascolta MI COMMUOVO, SE VUOI qui: https://bfan.link/mi-commuovo-se-vuoi