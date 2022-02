Codici identificativi per i poliziotti: Lamorgese dice no

La ministra Lamorgese per il momento respinge l’idea che gli agenti di Polizia siano dotati di codici identificativi, per essere facilmente rintracciati

Codici identificativi per gli agenti? “Sono già in essere le telecamere sui caschi delle forze di polizia che servono a documentare le azioni proprio per la massima trasparenza e questo serve a tutti, a chi manifesta, ma anche alle forze di polizia. Siamo in questa fase ora, non mi sposterei“. La ministra Luciana Lamorgese, oggi a Milano, rispondendo a un giornalista, per il momento respinge l’idea che gli agenti siano dotati di codici identificativi, per essere facilmente rintracciati. Il riferimento, spiega la Dire (www.dire.it), è agli scontri con gli studenti di Torino e Milano durante i cortei di commemorazione del giovane morto a Udine in un incidente durante un periodo di stage.