“Un giorno di ordinaria follia” su Rai 4: la trama del film

Su Rai4 un ciclo omaggia gli anni ’90: stasera in prima e seconda serata i film “Un giorno di ordinaria follia” e “Fight club”

Domenica 6 febbraio inizia su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) un ciclo cinematografico settimanale che omaggia gli anni ’90, Back to the 90s, due film in prima e seconda serata legati da un ideale fil rouge, che ogni domenica guiderà alla scoperta dei titoli cult dell’ultimo decennio del ‘900. Si comincia alle 21.20 con “Un giorno di ordinaria follia”, appassionate thriller metropolitano firmato da Joel Schumacher e interpretato da Michael Douglas nei panni dell’uomo qualunque vessato dall’opprimente quotidianità di Los Angeles che esplode improvvisamente in un turbine di violenza e follia. Seguirà, in seconda serata, “Fight Club” di David Fincher, tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk e interpretato da Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter e Jared Leto.