Su Rai Storia il film “Suffragette”: ecco la trama

Su Rai Storia in prima serata il film “Suffragette”: per il ciclo “Binario Cinema” il primo movimento femminista

Quando nacque il movimento femminista: un percorso duro quanto clandestino, fatto anche di scelte radicali che cambiarono le vite delle donne che – per prime – si batterono per il riconoscimento dei propri diritti e della propria dignità. Lo racconta Sarah Gavron nel film “Suffragette” che Rai Cultura propone domenica 6 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per “Binario Cinema”. Nei panni della protagonista – Maud, una ragazza londinese – è Carey Mulligan. Con lei anche Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Romola Garai.