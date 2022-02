Previsioni meteo 6 febbraio 2022: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 6 febbraio 2022: cieli sereni o poco nuvolosi sulle nostre regioni ma un peggioramento al Sud è atteso da domani

L’alta pressione che continua ad interessare la nostra Penisola regala condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia, ad eccezione di isolate e deboli piogge che nel weekend hanno bagnato le regioni del Centro e quelle del versante adriatico. Precipitazioni senza cumulati di rilievo, con l’allarme siccità che inizia a riguardare non più soltanto il Nord Italia. Purtroppo però anche nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo il clima risulterà asciutto, con temperature stazionarie o in lieve calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo una veloce irruzione fredda e un rapido passaggio perturbato sulle regioni del Sud Italia, con possibilità di neve localmente sotto i 1000 metri di quota. Il peggioramento avrà breve durata: per gran parte della prossima settimana sarà dominio anticiclonico.

Intanto per oggi, domenica 6 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Pianura padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli soleggiati e maggiori addensamenti al Nord-est e sulla Liguria. In serata deboli piogge su Liguria e pianure del Friuli, asciutto altrove con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora nuvolosità alternata a schiarite, salvo deboli piogge isolate sulle coste tirreniche. Venti deboli direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte con possibilità di deboli piogge specie sui settori settentrionali della regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni con molta nuvolosità su tutte le regioni e deboli piogge isolate in Basilicata. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli nuvolosi e maggiori aperture sui settori adriatici. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

In Calabria molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata deboli piogge possibili lungo le coste tirreniche, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo su tutte le regioni.

