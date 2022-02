Previsioni meteo 4 febbraio 2022: pioviggini al Centro

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 febbraio 2022: possibilità di deboli piogge sulle regioni del Centro Italia, clima asciutto sul resto della Penisola

Situazione sinottica che nel corso delle prossime ore vedrà un promontorio anticiclonico espandersi verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno stabili su tutta l’Italia con ampie schiarite ad eccezione delle regioni centrali, dove avremo una maggiore copertura nuvolosa alla quale saranno associate deboli piogge sparse. Bel tempo sul resto della nostra Penisola, con temperature in ulteriore aumento grazie all’alta pressione. Attenzione solo alla possibilità di gelate mattutine per la forte escursione termica.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’Inverno continuerà a latitare anche nei prossimi giorni. Il fine settimana trascorrerà infatti con tempo stabile da Nord a Sud e temperature in graduale aumento, con valori superiori alle medie stagionali. Le perturbazioni potrebbero rimanere lontane dall’Italia almeno fino a metà mese, aggravando così la situazione legata alla siccità al Nord.

Intanto per oggi, venerdì 4 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge in Liguria, ampi spazi di sereno lungo l’arco alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora piogge in Liguria e sulle coste dell’Emilia Romagna, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Al Centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni adriatiche, nuvoloso altrove con deboli piogge tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli nuvolosi, sereno o poco nuvoloso in Abruzzo.

In Toscana cieli nuvolosi al mattino su tutta la regione con possibilità di deboli piogge sparse specie sui settori settentrionali. Molte nuvole anche al pomeriggio ed in serata ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità in transito, ampi spazi di sereno in Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite sulle regioni adriatiche. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti su Campania e Sardegna.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo asciutto anche in serata e nottata con maggiori spazi di sereno sulle zone meridionali della regione.

Temperature minime stabili o in lieve aumento su tutte le regioni, massime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud e sulle Isole.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.