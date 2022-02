Paolo Mangano, in arte One$even, pubblica il nuovo singolo “Non Mi Tocchi”: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

“Moto che sfrecciano e impennano, passamontagna e fuochi d’artificio: Gazzi come Gomorra.” Questo è uno dei tanti titoli pubblicati da diverse testate della zona di Messina lo scorso 16 Dicembre. La risposta è nel video ufficiale del nuovo singolo “Non Mi Tocchi” del rapper messinese One$even.

“Non Mi Tocchi” è il suo nuovo brano con una produzione targata BXP, disponibile dal 7 Gennaio 2022 su tutti i digital stores, Spotify e YouTube.

Paolo Mangano in arte One$even, classe 98′, è nato e cresciuto in un piccola periferia di Messina e sin dalla sua adolescenza avviene il suo approccio con la cultura Hip Hop e per la musica Rap.

A sedici anni trova un riparo dalla sua quotidianità periferica grazie ai suoi freestyle in cameretta e subito dopo nascono i primi testi, trasformando così la sua vita in musica.

I suoi testi presentano spesso la sua visione in merito alle diverse realtà di periferia, vissute in prima persona, accompagnati da un flow crudo, espressivo ed un lessico semplice e diretto.

Il 2 aprile 2021 decide di uscire allo scoperto con il suo primo singolo “NAUC” e il 28 Giugno 2021 pubblica il videoclip di un nuovo brano dal titolo “Dalla Strada”.

Ora è il momento del suo nuovo singolo “Non Mi Tocchi”, che ha già ha scaturito un improvviso movimento mediatico sulla zona messinese, in quanto il 16 Dicembre, giorno della registrazione del videoclip del brano, giornali e magazine di Messina hanno paragonato le riprese del set ad uno show simile a quello di Gomorra e Fast and Furios.

