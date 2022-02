I Lamette in radio con il singolo “Occhi diamanti”

I Lamette, dopo l’esperienza alle audition di Xfactor 2021 tornano con “OCCHI DIAMANTI”, il nuovo singolo in radio e digitale

I LAMETTE, dopo l’esperienza alle audition di Xfactor 2021 tornano con “OCCHI DIAMANTI“, il nuovo singolo in radio e digitale per Aurora Dischi / Ada Music Italy. Il brano prodotto da Alessandro Landini e masterizzato da Marco Ravelli (Pinguini Tattici nucleari, Iside, chiamamifaro, ecc), parla di una relazione d’amore in cui è difficile comunicare. Nel testo viene raccontata la storia di due innamorati che si trovano ad un bivio, lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare da se stessi o restare insieme accettando i difetti del partner.

LAMETTE è un progetto nato nel 2020, composto da Vasco Cassinelli e Cristian Pinieri. Il duo ha totalizzato oltre 300 mila streams su Spotify che li ha inseriti più volte nelle playlist editoriali, New Music Friday Italia, Scuola Indie, Una Vita In Università e la playlist ufficiale di Xfactor 2021.

Tra le esperienze più rilevanti l’esibizione live al Deejay On Stage di Radio Deejay insieme a Noemi, Carl Brave e Mahmood e la partecipazione alle audition di XFactor 2021, la quale messa in onda ha anche ottenuto il sostegno di Morgan che ha ripubblicato la performance complimentandosi per il riarrangiamento del brano. Nel 2020 il brano “quando ti spogli” è una delle canzoni più ascoltate sulla playlist “Scuola Indie” di Spotify ed entra in rotazione radiofonica su “Radio Zeta, lo stesso anno realizzano con Simone Sproccati il singolo “Tu mi fai” negli studi del producer Michele Canova, il brano è stato trasmesso da alcune radio tra cui “Rai Radio 2 Indie”. Il 22 ottobre 2021 pubblicano “Mi piaci cosi” in collaborazione con la cantautrice Tamì (Uma Records / Sony Italy), brano restato per diverse settimane tra le prime posizioni della playlist editoriale “Scuola Indie”.