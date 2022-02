Rai Storia omaggia Monica Vitti con il film “La Tosca”: ecco la trama

Stasera in prima serata Rai Storia propone il film del 1973 intitolato “La Tosca” con Monica Vitti, per il ciclo Cinema Italia

In ricordo di Monica Vitti, recentemente scomparsa, Rai Storia propone il film del 1973 “La Tosca”, in onda sabato 5 febbraio alle 21.10, per il ciclo Cinema Italia. Liberamente tratta dall’omonimo dramma di Victorien Sardou, rivisto in chiave ironico-grottesca e in forma di commedia musicale, la pellicola è scritta e diretta da Luigi Magni, con musiche di Armando Trovajoli e testi delle canzoni dello stesso regista. A fianco di Monica Vitti – Tosca recita Gigi Proietti nei panni di Mario Cavaradossi.

Il 14 giugno 1800, giorno della battaglia di Marengo, il patriota lombardo Cesare Angelotti evade dal carcere di Castel Sant’Angelo e si rifugia, travestito da donna, nella chiesa di Sant’Andrea, dove il pittore Mario Cavaradossi, di tendenze giacobine, sta lavorando a un affresco. Costui, che è l’amante di Floria Tosca, cantante famosa, nasconde Angelotti in una casa di campagna. Sfruttando abilmente la gelosia di Tosca, il barone Scarpia, reggente della polizia pontificia, scopre il rifugio del patriota, che per non consegnarsi ai gendarmi si uccide. Per averlo protetto, Cavaradossi è arrestato e condannato a morte. Sentendosi colpevole, Tosca, rinchiusa anche lei a Castel Sant’Angelo, sta per concedersi a Scarpia in cambio della vita dell’amato, ma, ottenuto un salvacondotto per due, e l’assicurazione che Mario sarà fucilato per finta, uccide il barone. Cavaradossi viene, invece, fucilato sul serio, per cui Tosca, disperata, si getta dagli spalti del castello. Nel cast anche Umberto Orsini, Aldo Fabrizi, Vittorio Gassman.