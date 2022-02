“Papillon” in prima serata su Rai Movie: la trama del film

Stasera in prima serata su Rai Movie il film “Papillon” con Steve McQueen e Dustin Hoffman, basato sull’autobiografia del condannato francese Henri Charrière

Steve McQueen e Dustin Hoffman sono i protagonisti del film cult “Papillon”, basato sull’autobiografia del condannato francese Henri Charrière in onda sabato 5 febbraio alle 21.10 su Rai Movie (canale 24).Henri Charrière è un giovane francese soprannominato Papillon, ovvero farfalla, per un tatuaggio che ha sul petto. Condannato ingiustamente per un omicidio che non ha commesso, Papillon viene inviato ai lavori forzati sull’Isola del Diavolo, penitenziario della Guyana Francese.

Nella colonia penale Papillon conosce Louis Dega. Fra i due nasce un’intensa amicizia, dovuta anche alle terribili condizioni in cui sono costretti a vivere. I due ergastolani vivono diversamente la loro prigionia. Louis è rassegnato alla sua condizione e cerca di vivere al meglio mentre Henri cerca in tutti i modi di fuggire.