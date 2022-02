Olimpiadi invernali: Lollobrigida d’argento nel pattinaggio

Olimpiadi Invernali Pechino 2022, arriva la prima medaglia azzurra: Francesca Lollobrigida vince l’argento nel pattinaggio velocità 3000 metri

Arriva la prima medaglia azzurra ai Giochi invernali di Pechino 2022. Francesca Lollobrigida ha vinto l’argento nel pattinaggio velocità 3000 metri.

Lollobrigida, 30enne romana si è piazzata seconda, dietro alla favoritissima olandese Schouten. L’atleta italiana, scesa in pista nell’ultima batteria, ha tagliato il traguardo in 3’58″06. L’olandese ha chiuso con l’oro in 3’56″93, nuovo record olimpico. Bronzo, riferisce la Dire (www.dire.it), per la canadese Weidemann in 3’58″64.

Gli altri risultati degli Azzurri

Skiathlon femminile

La Norvegia si è assicurata il primo oro in palio alle Olimpiadi di Pechino, grazie alla vittoria nella skiathlon femminile andata in scena sull’anello di Zhangjiakou. Therese Johaug ha letteralmente dominato la competizione, scappando via da metà percorso in poi e seminando le avversarie nella frazione di skating. Il suo tempo finale è stato di 44’13″7, che le è valso il primo oro olimpico individuale, ultimo riconoscimento mancante nella straordinaria carriera della 33enne di Oslo.

Alle sue spalle, con 30″2 di ritardo, ha conquistato la medaglia d’argento la russa Natalia Nepryaeva davanti, per appena 3 centesimi, alla sorprendente austriaca Teresa Stadlober, che ha regalato la prima storica medaglia olimpica femminile alla sua nazione. Poi la finlandese Kerttu Niskanen ai piedi del podio, quindi Frida Karlsson, crollata nel tentativo di reggere il ritmo infernale della Johaug, quindi l’americana Jessie Diggins.

Attardate le italiane con il 36esimo posto di Martina Di Centa, debuttante alle Olimpiadi nel solco della tradizione famigliare, seguita da Anna Comarella al 37esimo posto, Cristina Pittin 41esima e Caterina Ganz al 42esimo.

FOTO: CONI