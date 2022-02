In libreria “I 100 film che sconvolsero il mondo”, il volume di Gianni Canova che racconta le pellicole più significative della storia del cinema, edito da 24 ORE Cultura

Cento pellicole, dalla nascita del cinema ai giorni nostri, ciascuna con un impatto sconvolgente sui costumi, la società, l’arte e le idee dell’umanità tutta: esce in libreria, edito da 24 ORE Cultura, “I 100 film che sconvolsero il mondo” a cura di Gianni Canova.

Il volume guarda alla storia del cinema da un’angolazione particolare, concentrandosi sulle opere e scegliendo 100 film che hanno rappresentato un punto di svolta nella storia e nell’evoluzione della settima arte. Il libro però non vuole fissare nessun canone, né stabilire gerarchie di alcun tipo; l’intento dell’autore è piuttosto quello di fornire un “piccolo atlante di sconvolgimenti possibili, una mappa orientativa dentro la mutevole galassia del nostro immaginario”.

Il lettore viene condotto in una cavalcata entusiasmante, cominciando con le grandi opere del muto di Lang e Chaplin e le creazioni dell’età dell’oro hollywoodiana, proseguendo con i capolavori di Orson Welles e Hitchcock, la grande stagione del Neorealismo, la Nouvelle Vague e la commedia all’italiana, continuando con le narrazioni impegnate di autori come Visconti, Pasolini, Tarkovskij e Bergman. E poi ancora le grandiose saghe degli anni ’70 e ’80, tra cui Star Wars, Alien, Apocalypse Now e Il Padrino, fino ad arrivare agli anni più recenti, ricchi di grandi cult come Forrest Gump e Il Grande Lebowski dei fratelli Cohen, e ai giorni nostri, con importanti pellicole tra cui La grande bellezza di Sorrentino e Parasite del coreano Bong Joon-ho.

“Il cinema ha tolto le sbarre dalla testa della gente. Ha aperto i cancelli del pensiero. Ha reso più ricca tutta l’umanità. Ricca di immagini, di mondi, di sogni. Ricca di esperienze emozionali. Il cinema ha regalato stupore. Ha interrotto il grigiore monotono del mondo. In questo e per questo è stato sconvolgente.” – Gianni Canova

Con un linguaggio essenziale e brillante, le schede di Gianni Canova ci fanno entrare nel mondo espressivo di ogni film e, al tempo stesso, disegnano davanti ai nostri occhi una mappa ricca, sfaccettata e varia di cosa è stato e cosa è oggi il cinema: grande spettacolo popolare, macchina delle meraviglie, serbatoio dell’immaginario collettivo popolato dai volti ammalianti delle star, strumento di sperimentazione artistica nelle mani di autori come Buñuel e Kubrick, David Lynch e Nolan. Ma anche veicolo senza tempo di cultura e di idee, fuoco in grado di alimentare i dibattiti e di appassionare intere generazioni.

A cura di

Gianni Canova – Docente di Storia del cinema e Filmologia, Rettore dell’Università IULM di Milano, è membro del Consiglio Superiore per il cinema e gli audiovisivi istituito presso il MiBACT. Tra i più autorevoli studiosi e critici cinematografici italiani, ha pubblicato numerose monografie e saggi; è autore di programmi e format televisivi e critico cinematografico per Sky con la rubrica Cinemaniaco.

Scheda tecnica

Titolo: I 100 film che sconvolsero il mondo

A cura di: Gianni Canova

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: brossura 19 x 23 cm

Pagine: 216 pagine con 100 illustrazioni

Prezzo: € 32,90

Codice ISBN: 978-88-6648-556-8

In vendita in libreria e online