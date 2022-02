“Face/Off – Due facce di un assassino” su Rai 4: la trama

In prima serata su Rai 4 il film “Face/Off – Due facce di un assassino”: scene d’azione nello stile del regista John Woo

Uno dei più riusciti film del maestro di Hong Kong, John Woo. È “Face/Off – Due facce di un assassino”, in onda sabato 5 febbraio alle 21.20 su Rai4 (canale 21), a chiusura del ciclo “Action Heroes”. Terzo film statunitense di Woo, “Face/Off” racconta la caccia spietata tra l’agente dell’FBI Sean Archer e il terrorista Castor Troy che termina con il ferimento di quest’ultimo e il suo ricovero in coma.

Ma c’è una complicazione: Castor ha piazzato una bomba e l’unico a conoscerne la locazione, oltre a lui, è suo fratello Pollux Troy, che si trova in carcere. Archer, allora, accetta di sottoporsi a un trapianto di volto e prende le sembianze di Castor Troy, si fa portare in prigione per estorcere a Pollux informazioni sulla bomba. La situazione si complica quando Castor Troy si sveglia dal coma e scopre di non avere più un volto…Un film visionario che si avvale delle ottime interpretazioni di John Travolta e Nicolas Cage per riflettere sul concetto di moralità e sulle più estreme conseguenze che possono derivare dallo scambio di identità.