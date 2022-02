Elia debutta con il singolo “Oceano”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “OCEANO”, il singolo di debutto del cantautore ELIA (distribuzione ADA Music Italy)

Il brano, scritto dallo stesso Elia e prodotto da Alessandro Maffei, è un brano indie – pop, romantico e malinconico che racconta una situazione vissuta dall’autore in prima persona. «Quando ho scritto “Oceano” ero in un momento di crisi, avevo paura di perdere la mia ragazza. Avevo il presentimento che lei meritasse di meglio – racconta Elia – Credo che sia una situazione abbastanza comune, per questo ho provato ad esprimere con la musica tutto quello che stavo vivendo, sperando che si sarebbe rispecchi in “Oceano” possa capire».

Elia, (Matteo Elia Caricato), è un cantante originario di Milano e vive attualmente a Montefiascone (VT). Ha un diploma di liceo scientifico e frequenta il Saint Louis College of Music. Elia ha sempre avuto la passione per la musica, che ha portato avanti insieme al karate, arte sportiva in cui è arrivato a conquistare la cintura nera. Suona la chitarra da quando aveva sei anni e scrive canzoni da quando ne aveva quattordici. Nonostante la giovane età, ha già creato un piccolo home studio, dove lavora ai suoi inediti. La sua musica è diretta, punta ad arrivare dritto al cuore delle persone, raccontando delle esperienze e delle situazioni vissute sulla propria pelle.

www.instagram.com/real_elia