E-state Insieme e Doposcuola: aperti i bandi

Scadono il 16 marzo 2022 il bando “E-state Insieme” e il bando “Doposcuola” per progetti a supporto dell’inclusione delle fasce d’età 8-13 anni e 14-18 anni

Le continue interruzioni delle attività scolastiche in presenza, a causa della pandemia, rappresentano un limite per bambini e ragazzi, sia in termini di apprendimento che di socialità. In particolare, per le fasce già fragili e con difficoltà di inserimento nella popolazione scolastica. Per questo Fondazione CR Firenze ha stanziato risorse per 650 mila euro finalizzate a sostenere progetti extrascolastici che mirino al recupero delle competenze e della socialità per bambini e ragazzi. Fino al 16 marzo, sarà possibile presentare domanda per i bandi ‘E-state Insieme’, alla sua quarta edizione, destinato alla fascia d’età 8-13 anni, e il bando ‘Doposcuola’, alla sua seconda edizione, per la fascia d’età 14-18 anni.

La tecnologia e quindi la DAD sono strumenti preziosi per dare continuità all’esperienza scolastica ma viene a mancare l’aspetto relazionale che è fondamentale per gli studenti. La Fondazione CR Firenze sollecita un vero e proprio lavoro di squadra tra le scuole e il Terzo Settore per generare nuovi partenariati e modelli organizzativi per progetti che offrano nuove opportunità didattiche e ludico-ricreative per bambini e ragazzi. Potranno infatti partecipare ai bandi, realizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, cooperative e altri soggetti senza scopo di lucro, pubblici e privati. Le proposte dovranno essere presentate necessariamente almeno da un ente privato e una scuola. Nel bando ‘Doposcuola’ può essere previsto il coinvolgimento dei giovani nella fase di ideazione delle iniziative. I progetti finanziabili, destinati a ragazzi residenti a Firenze e Città Metropolitana e nelle province di Arezzo e Grosseto, potranno anche essere in forma residenziale o semiresidenziale, preferibilmente nei periodi di sospensione dell’attività scolastica, come le vacanze estive. Le proposte dovranno essere indirizzate prioritariamente minori in stato di fragilità economico-sociale e povertà educativa, con il coinvolgimento degli studenti con disabilità. Inoltre, i servizi offerti dovranno essere gratuiti per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

“Sono purtroppo sotto gli occhi di tutti gli effetti negativi di questa pandemia sul segmento dell’istruzione – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. L’alternanza di lezioni in presenza e DAD mette a rischio il raggiungimento degli obiettivi scolastici e genera un generale senso di insicurezza e di disagio, i cui effetti nel lungo medio periodo sono ancora difficili da prevedere. Una delle conseguenze più preoccupanti è il fenomeno dell’abbandono scolastico. I due bandi messi a disposizione dalla Fondazione non solo offrono un sostegno economico ma sollecitano forme di collaborazione fra mondo del Terzo Settore e scuola. Ci auguriamo che questa opportunità venga colta con proposte innovative”.

“La collaborazione ormai sistematica fra Ufficio Scolastico Regionale e Fondazione CR sta svolgendo, in questo momento di grave difficoltà sociale oltre che economica delle nostre comunità, un ruolo fondamentale per sostenere i nostri giovani, attraverso la progettualità congiunta di scuole e terzo settore aggiunge Roberto Curtolo, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana -. Tenere le ragazze e i ragazzi al centro del progetto educativo e dell’interesse sociale è l’obiettivo che condividiamo”.

Per ulteriori informazioni e scaricare i bandi è possibile visitare il sito www.fondazionecrfirenze.it